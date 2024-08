ELMS Spa, Manuel Espírito Santo: “Um erro levou-me à gravilha”

Manuel Espírito Santo foi protagonista na sessão de qualificação dos LMP3 do European Le Mans Series em Spa-Francorchamps. O piloto português liderou o cronometrado até perto do final, quando um erro na última volta o fez cair para a segunda posição, mantendo, no entanto, a primeira linha da grelha.

Foi incontestável a rapidez de Manuel Espírito Santo ao volante do Ligier da Cool Racing e foi com alguma pena que viu a ‘pole’ escapar-lhe: “Estava a melhorar os meus tempos volta a volta e na minha última tentativa, já estava a tirar tempo ao meu melhor crono, mas um erro levou-me à gravilha e permitiu que um adversário conseguisse bater-me por escassos milésimos de segundo. Foi uma pena, mas é o que é”, disse o jovem piloto português.

Agora Manuel centra-se no desempenho na corrida: “Espero conseguir fazer uma corrida limpa, sem erros e eficaz. Se os meus companheiros de equipa, o Miguel Cristóvão e o Cédri Oltramare também conseguirem fazer bons ‘stints’ acredito que no final teremos um bom resultado. Esta pista é muito desafiante, as condições atmosféricas têm um papel importante e por isso nada pode ser dado como adquirido. Vamos ver o que nos reserva”, concluiu Espírito Santo ansioso por regressar aos lugares do pódio.

Amanhã pelas 10.30h, a Sporttv 6 transmite em direto a totalidade da corrida.