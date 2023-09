ELMS, Spa, Manuel Espírito Santo: “Qualificação correu muito bem” | AutoSport

Manuel Espírito Santo, que compete no ELMS, assinou o segundo melhor tempo da qualificação em LMP3 para as 4h de Spa-Francorchamps. O piloto português já tinha sido dos mais rápidos nos treinos livres e colocou o Ligier do Team Virage na primeira linha da grelha de partida.



A fazer equipa com Nick Adcock e Michael Jensen, Manuel espera na corrida conseguir impor o mesmo ritmo e arrecadar para a equipa o melhor resultado possível: “A qualificação correu muito bem. Fui o segundo mais rápido com uma distância confortável para o terceiro lugar, o que me deixou satisfeito. Consegui extrair o potencial do carro da forma que queria e estou expectante para a corrida de amanhã”, começou por explicar.



Ciente que o desenrolar das corridas são sempre próprias de quem está ao volante, Manuel só quer: “Fazer a minha parte o melhor que posso e sei. Sei que o meu andamento é diferente dos meus companheiros de equipa, mas vou procurar ajudá-los para conseguirmos um bom resultado. Estamos em Spa, não só o circuito é muito particular como as condições atmosféricas. Quero acreditar que tudo pode acontecer”, rematou o piloto português.



Amanhã a corrida pode ser acompanhada na Sporttv 3 a partir das 10.30h