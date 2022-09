ELMS, Spa: Incidente comprometeu regresso de Miguel Cristóvão aos LMP3 | AutoSport

Um incidente logo na primeira volta das 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova a contar para o European Le Mans Series, condicionou toda a corrida de Miguel Cristóvão, que voltava às corridas de LMP3 aos comandos de um Ligier JS P3 da Eurointernational que dividiu com Xavier Lloveras

Depois da boa prestação na qualificação, um resultado no pódio era uma possibilidade real. No entanto, numa pista ainda molhada, mas com tendência a secar, o que obrigava ao uso de pneus slicks, os incidentes eram uma hipótese forte e Miguel Cristóvão viu-se envolvido num incidente logo em Les Combes, ao ser abalroado pelo outro carro da equipa italiana.

Os danos no seu Ligier eram evidentes, mas o português conseguiu ainda levá-lo até às boxes, onde foi reparado, mas com um custo de 1h14m de corrida e vinte e três voltas.

Um resultado de relevo estava completamente fora de questão, mas Miguel Cristóvão, ainda assim, regressou à prova, rodando em tempos muito competitivos, o que evidenciou que, em circunstâncias normais poderia estar a lutar por uma boa classificação. “As condições da pista estavam muito difíceis, muito húmida, mas a obrigar a utilização de slicks e alguns pilotos não estavam conscientes das dificuldades. Acabei por ser atingido pelo meu colega de equipa e depois por outro carro. Consegui ir até às boxes, mas perdemos muito tempo e um bom resultado estava comprometido“, apontou o português.

Apesar do desapontamento do resultado, Miguel Cristóvão faz um balanço positivo da sua estreia nas European Le Mans Series. “Claro que o objectivo era um bom resultado e estou convencido que, se aproveitássemos todas as oportunidades, poderíamos até chegar ao pódio. O Xavier é muito forte e ajudou-me bastante neste regresso aos LMP3. Gostei muito de voltar a pilotar um carro destes e pudemos preparar bem a prova do Algarve, onde esperamos poder estar em condições de conquistar uma boa classificação“, concluiu o piloto de Lisboa.

A próxima prova do European Le Mans Series disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve, as 16 de Outubro, onde Miguel Cristóvão marcará presença.