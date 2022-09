ELMS, Spa: Henrique Chaves aponta ao pódio | AutoSport

Henrique Chaves continua na sua movimentada época 2022, agora no regress ao ELMS. No espaço de pouco mais de um mês o jovem português realizará cinco eventos dos três campeonatos em que participa este ano, sendo a prova belga do certame europeu a quarta etapa deste périplo que o levou da Europa até ao Japão e de regresso, novamente, ao Velho Continente.



No próximo fim-de-semana, Henrique Chaves disputa a sexta ronda do European Le Mans Series, as 4 Horas de Spa-Francorchamps aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR da TF Sport que divide com John Hartshorne e Jonathan Adams.



Como sempre, o objetivo do trio passar por alcançar um lugar no pódio perante uma oposição forte. “Sabemos que será difícil, mas vamos trabalhar para conseguir um lugar entre os três primeiros. Vamos ter o mesmo BoP de Barcelona, o que nos garante que sabemos o que esperar. O circuito de Spa é mais de acordo com as características do nosso carro, mas alguns dos nossos rivais são muito velozes, o que poderá ser um problema. Seja como for, vamos dar o nosso melhor”, afirmou Henrique Chaves.



Como é habitual, as corridas do European Le Mans Series são muito competitivas, sendo obrigatório que tudo corra de feição para que os objetivos sejam alcançados. Além disso, as condições climatéricas poderão ter um papel decisivo no desenrolar da corrida. “Como sempre, em Spa, o tempo deverá ser incerto, o que torna tudo mais difícil, dado que a situação pode mudar de um momento para o outro. Mas numa corrida de quatro horas vamos ter de aproveitar todas as oportunidades. Além disso, vamos ter de ajudar o John a ganhar ritmo, mas ele tem feito muitos progressos. Estou confiante e vamos para a luta”, concluiu Henrique Chaves.



O programa oficial das 4 Horas de Spa-Francorchamps tem o seu início na sexta-feira com os treinos-livres e o teste dedicado a pilotos Bronze. No sábado disputa-se a qualificação, às 13h25, e a corrida no domingo, às 10h30. Toda a acção pode ser seguida no website oficial da competição.