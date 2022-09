ELMS, Spa: Guilherme Oliveira triunfa de novo nos LMP3 e passa a liderar campeonato | AutoSport

O jovem piloto português Guilherme Oliveira, juntamente com os seus companheiros de equipa do Ligier JS P320 #13 da Inter Europol Competition, conquistou a sua terceira vitória consecutiva na classe LMP3 no European Le Mans Series no circuito de Spa-Francorchamps. Oliveira foi o piloto que levou o carro até à derradeira passagem pela linha de meta, com 41 segundos de vantagem sobre os segundos classificados no carro #4 da DKR Engineering. O #7 da Nielsen Racing fechou as posições de pódio nesta classe.

Com mais esta vitória, Charlie Crews, Nico Pino e Guilherme Oliveira são agora líderes entre os LMP3, com 79 pontos somados, mais 19 do que a tripulação do #17 da Cool Racing (Maurice Smith/Malthe Jakobsen/Mike Benham) e apenas com uma ronda, em Portimão, para terminar a época, estando 26 pontos em discussão.

Miguel Cristóvão, que regressou aos comandos de um LMP3 com a Eurointernational em Spa-Francorchamps, e repetirá em Portimão, não terminou a corrida belga. Henrique Chaves, apesar de estar otimista ontem num resultado positivo na corrida de 4 Horas, terminou no nono posto entre os concorrentes dos LMGTE.

A Algarve Pro Racing terminou com os seus dois carros dentro do top 10 da classificação dos LMP2, com o #19 no oitavo posto e #47 no décimo lugar.

Em LMP2 a vitória foi conquistada pelo #22 da United Autosports com Phil Hanson, Tom Gamble e Duncan Tappy a vencerem pela primeira vez esta época. O carro #65 da Panis Racing (Julien Canal/Nico Jamin/Job van Uitert) na segunda posição e o #9 da Prema Racing (Juan Manuel Correa/Louis Delétraz/Ferdinand Habsburg) a fechar o pódio.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.