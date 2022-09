ELMS, Spa: Guilherme Oliveira quer confirmar candidatura ao título | AutoSport

Guilherme Oliveira está na corrida pelo título LMP3 no ELMS. Com apenas duas corridas pela frente, o jovem de 17 anos e os seus colegas de equipa jogam uma cartada decisiva para o que falta da época.

Com apenas cinco pontos de desvantagem face à formação que lidera a categoria LMP3 do European Le Mans Series, Guilherme Oliveira (que faz equipa com o norte-americano Charles Crews e o chileno Nicolas Pino), encara as 4 Horas de Spa-Francorchamps com otimismo: “Vimos de uma vitória importante em Barcelona, a segunda consecutiva, o que nos fez encurtar a distância para os líderes do campeonato. Isto significa que a luta pelo título está em aberto e que vamos para Spa-Francorchamps bastante confiantes. A equipa e o carro são excelentes, a moral está em alta e, por isso, temos fortes possibilidades de alcançar um bom resultado.”

Ao volante do Ligier JS P320, o português tem sido o responsável por fazer o último turno de condução nas corridas, mas para a prova belga admite que a estratégia ainda não está totalmente definida: “A única coisa que está decidida é que a qualificação será feita por um dos meus colegas de equipa, o Nicolas Pino. Ele tem estado bastante bem, por isso, vai ser a aposta para conquistarmos uma boa posição na grelha de partida. Depois, para a corrida, temos de analisar todas as hipóteses e escolher a estratégia que melhor sirva os nossos objetivos: alcançarmos um resultado que nos permita chegar à prova de Portimão em condições de lutar pelo título”.

Conhecida pela exigência e tecnicidade, a emblemática pista de Spa-Francorchamps trará desafios aos pilotos da equipa. Mas apesar de não terem testado no circuito localizado nas Ardenas, Guilherme Oliveira considera estarem bem preparados para a penúltima etapa do calendário do ELMS: “É verdade que não testámos no circuito, mas os testes que fizemos no verão, em Portimão, foram uma boa preparação para esta prova, uma vez que tem setores com caraterísticas parecidas com Spa-Francorchamps. Pessoalmente, não tenho muita experiência neste circuito, mas, o ano passado, fiz uma corrida de Fórmula 4 e senti-me bem no traçado. De resto, a pista tem particularidades que a tornam interessante e o facto de ter retas bastante longas, que combinam com um setor intermédio bastante técnico, torna-a bastante desafiante no que toca às afinações, pois é importante conciliar uma boa velocidade máxima e uma grande eficiência nas curvas que exigem maior apoio aerodinâmico.”

A primeira sessão de treinos livres da prova está agendada para amanhã (sexta-feira, dia 23), às 10h38, enquanto no sábado terá lugar a segunda sessão de treinos livres, às 09h25. A qualificação da Categoria LMP3 está programada para as 13h47 do mesmo dia, uma sessão que definirá o escalonamento da grelha de partida. A corrida, com a duração de quatro horas, tem a partida marcada para as 10h30 de domingo, com transmissão na Sport TV4, a partir das 10h20.

Uma prova de emoções para o piloto de Vila Nova de Gaia, pela importância que tem em reforçar a candidatura ao seu primeiro título na mais importante e prestigiada competição de resistência disputada na Europa.