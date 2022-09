ELMS, Spa: Guilherme Oliveira arranca do 3º posto nos LMP3; pole de Yifei Ye | AutoSport

A equipa suíça Cool Racing vai arrancar para a corrida das 4 Horas de Spa-Francorchamps com os dois carros nas pole position das grelhas das classes LMP2 e LMP3 do European Le Mans Series (ELMS). Entre os 3 pilotos portugueses em ação este fim de semana, Guilherme Oliveira viu o seu companheiro de equipa da Inter Europol Competition, Nico Pino, ser o terceiro mais rápido na sessão de qualificação dos LMP3 e Miguel Cristóvão, de regresso aos comandos de um LMP3, vai arrancar para a corrida no sexto posto do pelotão. Nos LMGTE, Henrique Chaves e os seus companheiros de equipa do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport vão partir da décima posição da grelha.

A pole position nos LMP2 foi assegurada pelo atual campeão do ELMS Yifei Ye. O piloto chinês completou a volta rápida em 2:04.515s pouco antes da sessão ter sido suspensa com bandeiras vermelhas devido ao pião do #43 da Inter Europol Competition (David Heinemeier Hansson/Fabio Scherer/Pietro Fittipaldi). Com menos de 6 minutos para o final a sessão recomeçou e todas as equipas deram ordem de saída dos seus carros para a pista para uma volta rápida.Patrick Pilet, no #28 da IDEC Sport foi o primeiro piloto a efetuar uma volta no segundo 03, registando 2:03.851s. Muito perto do fim, Yifei Ye cruzou a linha em 2:03.544s para garantir a pole position para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, 0.307s à frente do #28 da IDEC Sport no segundo lugar.Terceiro na grelha será ocupado pelo #65 da Panis Racing. O #19 (B. Viscaal/F. Ugran) da Algarve Pro Racing vai sair do 9º lugar e o #47(John Falb/James Allen/Alexander Peroni) ocupa o 11º posto da grelha de partida para a corrida de amanhã entre os LMP2.

Nos LMP3, o Ligier-Nissan #17 da Cool Racing com Malthe Jakobsen ao volante, assegurou a quinta pole position da temporada, depois de estabelecer a volta mais rápida com o tempo de 2:11.062s. O #2 da United Autosports com Kay Van Berlo foi o segundo mais rápido e Nico Pino, companheiro de equipa de Guilherme Oliveira no #13 da Inter Europol Competition foi o terceiro.

Entre os LMGTE, o Ferrari F488 GTE EVO #57 da Kessel Racing garantiu a pole position para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, com o americano Conrad Grunewald a colocar a equipa suíça na frente da grelha na sua estreia no ELMS. O segundo na grelha de partida será o Aston Martin Vantage AMR #69 da Oman Racing by TF Sport tendo sido Ahmad Al Harthy aos comandos do carro britânico durante a sessão de qualificação. O terceiro mais rápido foi o Ferrari F488 GTE EVO #32 da Rinaldi Racing Ferrari de Diego Alessi.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: JB Photopress/José Bispo