ELMS, Spa-Francorchamps: Contingente luso reforçado

A 9.ª edição das 4 Horas de Spa-Francorchamps realiza-se entre os dias 23 e 25 de agosto, marcando o início da segunda metade do European Le Mans Series de 2024 com um reforço de peso no contingente luso no pelotão.

Com exceção de 2020, as 4 Horas de Spa-Francorchamps têm-se realizado tradicionalmente em setembro, com a corrida belga a ser o penúltimo evento da época. Este ano, o evento será a quarta ronda da série de seis corridas, sendo realizado em agosto e terá uma grelha composta por 22 carros LMP2 – 14 em LMP2 e 8 em LMP2 Pro/Am – 10 LMP3 e 11 LMGT3. Entre os 128 pilotos e 28 equipas, estarão cinco pilotos portugueses em ação, além da Algarve Pro Racing que competirá com dois protótipos.

A Inter Europol Competition mantém a liderança do campeonato na categoria LMP2, graças aos desempenhos consistentes de Sébastien Alvarez, Vlad Lomko e Tom Dillmann, apesar de uma ligeira redução da vantagem de sete para cinco pontos.

Logo atrás, a equipa Panis Racing, com os pilotos Manuel Maldonado, Charles Milesi e Arthur Leclerc, subiu ao segundo lugar com 40 pontos, após vencer as 4 Horas de Imola.

A Algarve Pro Racing (APR) terá, como habitualmente, o Oreca n.º25 com Matthias Kaiser, Olli Caldwell e Alexander Lynn a competir nesta classe.

Em LMP2 Pro/Am, a equipa Richard Mille by TDS Racing lidera a classificação com 58 pontos, graças aos bons desempenhos em Le Castellet e Imola. Grégoire Saucy, Mathias Beche e Rodrigo Sales têm sido consistentes nos pódios, o que lhes dá uma vantagem de três pontos sobre a atual campeã AF Corse.

Além de mais um Oreca da APR (Kriton Lentoudis, Richard Bradley e Alex Quinn), Filipe Albuquerque regressa ao ELMS ao volante do protótipo n.º21 da United Autosports em LMP2 Pro/Am.

A categoria LMP3 teve três vencedores diferentes no mesmo número de corridas, mas é Matthew R. Bell e Adam Ali, da Eurointernational, que estão na liderança do campeonato com 52 pontos, apenas dois pontos à frente da equipa do carro n.º 15 da RLR MSport, que venceu em Le Castellet.

Gillian Henrion, Julien Gerbi e Bernardo Pinheiro, do Team Virage, que venceram a abertura da época em Barcelona, estão logo atrás, em terceiro, com 49 pontos. As margens reduzidas entre as equipas de topo prometem uma segunda metade da época muito disputada.

Além do já referido Bernardo Pinheiro, em LMP3 estarão ainda Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo no Ligier n.º17 da Cool Racing, e Pedro Perino, que estará aos comandos do Ligier n.º88 da Inter Europol Competition.

Na categoria LMGT3, o Lamborghini Huracán da Iron Lynx, conduzido por Hiroshi Hamaguchi, Axcil Jefferies e Andrea Caldarelli, lidera o campeonato com 48 pontos, garantindo lugares de pódio nas três corridas realizadas.

A quarta ronda do European Le Mans Series 2024 tem início com os treinos livres na sexta-feira, 23 de agosto, seguindo-se a qualificação no sábado, 24 de agosto, e a corrida no domingo, 25 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps.

