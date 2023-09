ELMS, Spa-Francochamps, Manuel Espírito Santo: “Focado em dar o meu melhor” | AutoSport

Spa-Francorchamps recebe este fim de semana mais uma ronda do ELMS e Manuel Espírito Santo regressa aos comandos do Ligier LMP3 da Team Virage. O piloto português volta a fazer equipa com Nick Adcock e Michael Jensen e mantém a esperança de conseguir um bom resultado.

Na sua estreia nos protótipos, o piloto luso tem mostrado qualidade, sendo constantemente dos mais rápidos, mas, numa pista como a de Spa, sabe que apenas pode controlar o que esta ao seu alcance. Espera conseguir um bom resultado, mas, ao mesmo tempo, sabe, que se pode revelar uma tarefa complicada.

“O circuito de Spa é muito exigente, as condições atmosféricas adversas, que mudam subitamente, dificultam o trabalho de todos os pilotos e em particular dos menos experientes. Queria muito conseguir um bom resultado para a equipa. Estou sempre preparado e focado em dar o meu melhor, para extrair todo o potencial do carro. Não podendo controlar tudo, quero controlar o meu trabalho e chegar ao final com o sentimento de dever cumprido. Se aliado a isso conseguir ajudar os meus companheiros de equipa a serem mais competitivos, tanto melhor”, explicou Manuel Espírito Santo.

O programa do fim-de-semana prevê as sessões de treinos livres, amanhã, sexta. A qualificação é no sábado pelas 13.30h. As 4h de corrida têm início no domingo pelas 10.30h com transmissão na Sporttv 3.