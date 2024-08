ELMS, Spa: AO by TF vence, bandeira portuguesa no pódio em LMP3

O Oreca nº 14 da AO by TF Oreca-Gibson conduzido por Jonny Edgar, Robert Kubica e Louis Deletraz, assegurou a sua primeira vitória no European Le Mans Series (ELMS) nas 4 Horas de Spa, na Bélgica. Partindo da pole position, travaram uma batalha ao longo da corrida com o Inter Europol Competition n.º 43 (S. Alvarez / V. Lomko / T. Dillmann), com Deletraz a cruzar a linha de chegada com 1,1 segundos de vantagem sobre Tom Dillmann, após quatro horas de intensa competição.

Na classe LMP2 Pro/Am, a equipa n.º 83 da AF Corse, composta por François Perrodo, Alessio Rovera e Matthieu Vaxiviere, conquistou a sua segunda vitória na classe. A vitória da LMP3 foi para Matt Bell e Adam Ali da Eurointernational, que ultrapassaram um contratempo inicial para terminar 14 segundos à frente do seu rival mais próximo. A vitória da LMGT3 foi para o Ferrari n.º 57 da Kessel Racing, conduzido por Takeshi Kimura, Esteban Masson e Daniel Serra, que terminou com uma volta de vantagem sobre o resto do pelotão, num Ferrari 1-2-3.

A corrida teve vários incidentes e períodos de Safety Car, mas a segunda metade decorreu sem interrupções. Kubica construiu uma liderança sólida e, apesar dos últimos desafios, Deletraz manteve-se na frente para a vitória geral. A próxima corrida da série será as 4 Horas de Mugello, a 29 de setembro.

Os Portugueses

Filipe Albuquerque terminou a corrida de Spa em sexto na categoria Pro /Am. Apesar dos bons indicadores, um toque na corrida afastou o carro nº 21 dos primeiros lugares. Acabou por ser uma passagem com menos core que o habitual para o piloto luso.

Em LMP3 Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo no Ligier JS P320 – Nissan nº 17 da COOL Racing foram ao pódio, numa excelente prova da dupla lusa, que já tinha ficado muito perto da pole ontem. O bom andamento materializou-se com um excelente pódio. Bernardo Pinheiro, no Ligier nº8 da Team Virage terminou a corrida em sexto e Pedro Perino, no Ligier nº 88 da Inter Europol Competition terminou na oitava posição.

A Algarve Pro Racing subiu ao pódio nos Pro/Am com o carro nº 20 (K. Lentoudis / R. Bradley / A. Quinn) enquanto o carro #25 (M. Kaiser / O. Caldwell / A. Lynn) teve mais azar com um toque que acabou por comprometer a corrida.