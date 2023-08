ELMS: Regresso de Bent Viscaal aos comandos do Oreca da Algarve Pro Racing em Aragão | AutoSport

Bent Viscaal regressa ao European Le Mans Series para competir pela Algarve Pro Racing substituindo Jack Hawksworth na próxima corrida noturna das 4 Horas de Aragão, entre os dias 24 e 26 de agosto.

O piloto neerlandês de 23 anos vai pilotar o Oreca 07-Gibson LMP2 Pro-Am #20 da equipa portuguesa, tendo como companheiros os habituais Fred Poordad e Tristan Vautier, enquanto Hawksworth cumpre os seus compromissos com a Lexus Racing no WeatherTech SportsCar Championship da IMSA marcada para o Virginia International Raceway, numa prova dedicada apenas aos carros das categorias GTD e GTD Pro.

Viscaal foi piloto da Algarve Pro Racing no ELMS no ano passado, em parceria com Sophia Flörsch, tendo a dupla conquistado o segundo lugar, o melhor resultado da equipa, na ronda de abertura no Circuito Paul Ricard.

“A minha colaboração com a Algarve Pro Racing em 2022 foi muito boa, porque me dei muito bem com a Sam e o Stewart [Stewart e Samantha Cox, fundadores da equipa] que me ajudaram a 100 por cento na transição dos fórmulas para as corridas de resistência, que são completamente diferente”, afirmou Viscaal em comunicado. “Sabem realmente o que estão a fazer e dão um feedback muito honesto, que é a forma mais rápida de melhorar. Estou muito satisfeito com a forma como me guiaram para o mundo dos ‘sportscars’, estou grato pela oportunidade que me deram e tentarei dar algo em troca sempre que possível”, concluiu o piloto.

Bent Viscaal compete no Campeonato do Mundo de Resistência na classe LMP2 pela Prema Team, voltando ao volante do carro da equipa italiana para as 6 Horas de Fuji, a próxima ronda do mundial.

Foto: JB Photopress/José Bispo