ELMS, Red Bull Ring: WRT volta a vencer em corrida dramática | AutoSport

Que corrida de loucos! A segunda jornada do ELMS, em Red Bull Ring (Áustria). As lutas foram renhidas e apimentadas pela chegada da chuva que virou do avesso uma prova já muito animada.

A corrida começou com um período de Safety Car devido a um choque no pelotão dos LMP3 que levou a uma interrupção algo demorada. Mas no recomeço a luta pelos primeiros lugares foi intensa, com O #22 da United Autosport a mostrar-se sendo das primeiras equipas a levar os seus carros para as boxes para as respectivas trocas de pneus e abastecimentos. O #26 da G-Drive (Nyck de Vries, Roman Rusinov, Franco Colapinto), assistido pela Algarve Pro Racing.

A corrida para United começou a azedar antes do meio da prova com um contacto entre o #32 e um GTE a atrasar a Manuel Maldonado, pouco antes da chuva fazer a sua aparição. Os céus descarregaram uma quantidade considerável de água que levou a muitos piões e saídas de pista.

No meio da confusão toda quem saiu por cima foi o #41 da WRT (Yifei Ye, Robert Kubica, Louis Delétraz) e o #26 da G-Drive. O jovem Franco Colapinto, de 17 anos. liderava quando faltava pouco mais de meia hora para o fim da prova, mas o ataque de Louis Delétraz foi demasiado forte para que o jovem argentino aguentasse e a WRT passou para a frente da corrida nos derradeiros instantes garantindo o segundo triunfo consecutivo na sua época de estreia no ELMS.

A G-Drive teve de se contentar com o segundo lugar e o terceiro, depois da penalização do #22 (P. HANSON / J. ABERDEIN / T. GAMBLE) por ter pisado a linha branca da entrada do pit lane. Quem lucrou foi o Aurus -01 #25 de John Falb, do luso angolano Rui Andrade e Roberto Mehri que fechou as contas do pódio e venceu em Pro Am. O #24 da Algarve Pro Racing, depois de uma excelente prestação na qualificação de ontem, ficou-se pelo oitavo lugar na corrida de hoje.

Em LMP3 nova vitória para a COOL Racing com o seu #19 Ligier JS P320 do trio Nicolas Maulini, Matthew Bell, Niklas Kruetten. O #11 Eurointernational Ligier JS P320 (Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Anders) e o #8 Graff Ligier JS P320 (Eric Trouillet, Sébastien Page, David Droux) também estiveram no pódio. O # 8 chegou a estar na liderança nos minutos finais, depois de ter passado o #19, mas foi penalizado por não cumprir o tempo minimo numa paragem nas boxes, entregando a vitória à Cool Racing.

François Perrodo, Manu Collard e Alessio Rovera ganharam em LMGTE esta segunda ronda ELMS da época. Derrotaram dois outros Ferrari 488 GTE, o #55 Spirit of Race (Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel) e o #80 Iron Lynx (Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Miguel Molina). O primeiro Porsche 911 RSR-19 foi o quarto, o #93 de Michael Fassbender, Felipe Laser e Richard Lietz. O #95 Aston Martin Vantage foi o último na classe GTE e nunca causou impacto na corrida…

A próxima prova decorrerá de quatro a seis de junho em Paul Ricard.

Resultados AQUI