ELMS: Racing Team Turkey faz a pole | AutoSport

A sessão de qualificação em Red Bull Ring sorriu à Racing Team Turkey que conquistou a pole. A equipa do Oreca #34 roubou a pole à Algarve Pro Racing por 0.157seg.

Phil Hanson da United Autosports destacou-se antes de Logan Sargeant, na sua estreia no ELMS e LMP2 na Racing Team Turkey levou o seu Oreca 07 para o topo. O herói local Ferdinand Habsburg (APR) tentou chegar à pole-position, liderando brevemente as operações antes de Sargeant retaliar com um 1:20.596 que foi suficientemente para assinar o tempo mais rápido.

Habsburg teve de se contentar com o segundo lugar, mesmo à frente de Nico Jamin na máquina #32 United Autosports.

Em GTE o #88 da AF Corse mostrou que a sua boa forma continua com Alessio Rovera a ficar com o melhor tempo (1:27.200) e em LMP3 Laurens Hörr (DKR Engineering) foi o destaque com o tempo de 1:29.243.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo