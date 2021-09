ELMS: Qualificação atribulada em Spa | AutoSport

Foi uma qualificação atribulada em Spa, quinta e penúltima ronda da época 2021 do ELMS. Mais uma vez vimos acidentes violentos em Eau Rouge / Raidillon, nas categorias LMP3 e LMP2, que motivaram interrupções demoradas na qualificação.

Nos LMP3, o carro #12 da Racing Experience, com David Hauser ao volante, teve uma saída de pista já na zona de Raidillon , sem consequências de maior para o piloto mas com o seu carro a ficar severamente danificado, numa saída de pista no início da sessão de qualificação, um cenário muito semelhante ao que aconteceu depois das demoradas reparações nas proteções da pista, com o carro #32 da United Autosports, com Nico Jamin ao volante, a sair de pista também na mesma zona, provocando nova interrupção na sessão, com o piloto também a sair aparentemente sem consequências de maior, mas com um carro que provavelmente não voltará a pista. Estes incidentes complicaram a vida aos pilotos e às equipas.

Em LMGTE foi o carro #93 (M. FASSBENDER / F. LASER / R. LIETZ) no Porsche 911 RSR – 19 foi o mais rápido com o tempo de 2:16.093, à frente do carro #80 (M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / M. MOLINA) no Ferrari 488 GTE Evo a ficar a 0.885 seg do melhor tempo, com o #88 (F. PERRODO / E. COLLARD / A. ROVERA) a completar o top3.

Em LMP3 foi o Duqueine M30 – D08 – Nissan #4 da DKR Engineering (L. HORR / M. DE BARBUAT) a fazer o melhor tempo, seguido do #13 da Inter Europol Competition (M. HIPPE / U. DE WILDE / A. READ) a ficar a 0.712 seg. do melhor tempo.

Em LMP2 foi o #37 da COOL Racing (A. COIGNY / N. LAPIERRE / C. MILESI) com Charles Milesi ao volante a fazer a pole com o tempo de 2:04.384, 0.132 seg à frente de Phil Hanson da United Autosport no carro #22 (P. HANSON / J. ABERDEIN / T. GAMBLE), sendo o top 3 completado pelo carro #41 da WRT a 0.378 seg da referência (R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE).

Resultados AQUI