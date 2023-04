ELMS: Prova de Imola adiada | AutoSport

A Le Mans Endurance Management (LMEM), os organizadores do ELMS, da Michelin Le Mans Cup e da Ligier European Series, adiaram a segunda ronda da temporada 2023, as 4 Horas de Imola, que deveria ter lugar no domingo, 7 de maio.

Durante o inverno, tinha sido planeada uma série de melhorias para o Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. No entanto, um atraso na conclusão prevista destes trabalhos no circuito obrigou a LMEM a adiar a segunda ronda da temporada 2023.

Os trabalhos de melhoramento do paddock e garagens no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari deveriam ter sido concluídos até meados de abril, mas os atrasos no projeto significam que o circuito não estará pronto para receber as equipas da European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series e Lamborghini Super Trofeo, como previsto.

A LMEM está a trabalhar urgentemente para encontrar uma solução alternativa com a gestão do circuito e os concorrentes. Uma atualização será enviada aos parceiros, titulares de participações, e aos adeptos assim que houver mais informações.