ELMS: Protótipo H24 vai para a pista em Spa | AutoSport

É mais um capítulo para a competição a hidrogénio. O Protótipo H24 irá ser testado ao lado de outras máquinas em Spa, local onde a história dos protótipos a hidrogénio começou.

Em 2018 o LMPH2G fez a sua primeira aparição pública e deu as primeiras voltas ao traçado de Spa e no ano seguinte, o LMPH2G participou no seu primeiro fim-de-semana de corrida, correndo nos treinos livres para a Michelin Cup durante a jornada do ELMS de Spa.

O seu sucessor o H24 irá percorrer o mesmo caminho, fazendo o Treino Livre 1 da Michelin Cup, também em Spa, o primeiro teste a sério do novo protótipo. Atrás do volante estará Stéphane Richelmi, um dos três pilotos de desenvolvimento da MissionH24 (com Norman Nato e Stoffel Vandoorne). Será feito um reabastecimento no pit lane com equipamento da TotalEnergies, para poder encher nas mesmas condições que um protótipo com um motor convencional. O carro poderá também fazer o segundo treino livre, dependendo do feedback dos engenheiros após o primeiro treino.