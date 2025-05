ELMS: Primeiro pódio para Manuel Espírito Santo na LMP2

Manuel Espírito Santo conseguiu o seu primeiro pódio no European Le Mans Series na categoria LMP2 em que se estreia esta época. A corrida que teve lugar no traçado de Paul Ricard em França foi a segunda da temporada e ficou marcada pelas condições atmosféricas adversas que testaram as capacidades de pilotos, máquinas e equipas.

Manuel, de apenas 21 anos tem mostrado uma adaptação extraordinária ao Oreca LMP2 e hoje voltou a revelar-se peça importante para o desfecho final: “No início os meus companheiros de equipa não tiveram a vida facilitada com as condições atmosféricas adversas. Estava a ser particularmente difícil, mas tentaram dar sempre o melhor. Para mim estava reservado a última parte da corrida e não sabia ao certo o que me poderia esperar”, começou por dizer.

Espírito Santo recebeu o carro na quinta posição e encetou uma excelente recuperação para levar o Oreca #47 ao terceiro lugar do pódio: “Acreditei sempre que poderia ser possível e fiz tudo o que estava ao meu alcance e conseguimos. Foi um sentimento muito bom pois conseguimos o objetivo de vingar o infortúnio da primeira jornada em Barcelona. Este resultado, numa corrida tão complicada como esta dá-nos a confiança necessária para acreditarmos que lutar pelos primeiros lugares está ao nosso alcance nas restantes provas”, concluiu o jovem piloto de Cascais. O European Le Mans Series regressa agora a 5 de julho em Imola.