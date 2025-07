ELMS: Primeira vitória de Rui Andrade na LMGT3

Rui Andrade conquistou uma vitória histórica com os companheiros de equipa Charlie Eastwood e Hiroshi Koizumi pela TF Sport nas 4 Horas de Imola, naquela que foi a primeira vitória da Corvette no European Le Mans Series e a primeira vitória de Rui na classe LMGT3.

Condições desafiantes no circuito histórico italiano

O fim de semana trouxe condições desafiantes ao histórico circuito italiano, com a corrida a começar sob céu cinzento e nublado. Hiroshi assumiu a largada a partir da P9 na grelha e, apesar de escorregar para a P12 nas primeiras voltas, manteve a calma e lutou constantemente para recuperar posições no pelotão.

Um incidente multi-carros aos 30 minutos de prova levou à entrada do safety car, que rapidamente se transformou numa bandeira vermelha devido à limpeza de detritos. Nessa altura, o Corvette #82 já tinha subido para a P7.

Relançamento da corrida e mudança de liderança

Após uma pausa de 30 minutos, a corrida foi retomada atrás do safety car. Koizumi fez uma investida impressionante no relançamento e chegou à liderança da classe quando entregou o carro a Rui, que regressou à corrida na P1 com duas horas restantes.

Quando Andrade entrou em pista, a chuva começou a cair mais intensamente, o que tornou extremamente difícil navegar no circuito escorregadio com pneus slicks. O piloto angolano esteve à altura do desafio e entregou um stint incrível, manuseando habilmente o carro com praticamente nenhuma aderência para manter o controlo e a liderança da classe.

Vitória selada na fase final

Charlie assumiu o carro de Andrade com menos de uma hora para o final e geriu a fase final da corrida com precisão para selar uma vitória de estreia para o Corvette Z06 GT3.R #82 da TF Sport.

Marco importante na carreira de Rui Andrade

O resultado marca um marco importante na carreira de Rui. O Campeão Mundial LMP2 de 2023, que mudou para LMGT3 no ano passado, seguiu um pódio em Le Mans com uma performance brilhante em Ímola, subindo agora ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez na categoria.

Para Rui Andrade, piloto angolano que tem vindo a construir uma boa carreira nas corridas de protótipos e resistência: “esta vitória é realmente especial. As condições foram difíceis, especialmente com a chuva nos slicks, mas o carro sentiu-se fantástico e concentrei-me apenas em manter a calma e a consistência. Um grande obrigado ao Hiroshi e ao Charlie, à TF Sport pela estratégia brilhante, e a todos na Corvette. Conseguir a nossa primeira vitória juntos na LMGT3 num lugar como Ímola é simplesmente incrível.”

Próximo desafio: Campeonato Mundial de Resistência

Não há muito tempo para Rui celebrar, pois já está a caminho de São Paulo para a próxima ronda do Campeonato Mundial de Resistência da FIA.