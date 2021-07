ELMS: Primeira vitória da Panis Racing com um LMP2 | AutoSport

Desde 2016, ano da estreia na classe LMP2 para a Panis Racing, que a estrutura perseguia o sonho de vencer no European Le Mans Series nesta categoria. Isso só agora aconteceu, nas 4h de Monza, deixando os adversários a mais de 5 segundos de diferença.

Will Stevens foi o piloto do Oreca #65 da Panis Racing, que passou pela última vez pela linha de meta, conseguindo finalizar as 4 horas de Monza do ELMS com 5.131s de vantagem para o forte adversário Oreca #22 da United Autosports. O #82 da JOTA terminou no pódio, com 34.420s de atraso para o vencedor.

Nos LMP3 foi o #4 da DKR Engineering que venceu e nos LMGTE foi o Ferrari 488 GTE Evo da Spirit of Race que levou de vencida os restantes concorrentes da classe.

O #24 da Algarve Pro Racing terminou no 10º posto, depois de ter tido logo um azar na primeira curva, logo após a partida lançada. O #21 da DragonSpeed levou um toque de um outro adversário e ficou virado em sentido inverso. O #24 da Algarve Pro Racing, que seguia pouco atrás, teve de travar para não bater e ficou frente com frente com o carro da DragonSpeed, felizmente sem prejuízo para nenhum dos LMP2, para além de terem ficado no fundo do pelotão.

Foto: José Bispo

Resultados completos aqui.