ELMS, Portimão: United Autosports vence, Pedro Perino no pódio, Algarve Pro Racing conquista um título | AutoSport

Está concluída a primeira metade da jornada dupla do ELMS em Portimão. A pista portuguesa recebe este fim de semana as duas corridas finais da época 2023 e o champanhe da primeira corrida já foi bebido. Mais ainda, a festa do título já começou e sorriu aos homens e mulheres da casa. O #22 da United Autosports (M. Sato / P. Hanson / O. Jarvis) triunfou na primeira corrida de 4 horas do fim de semana, com a tripulação do #25 (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn) da Algarve Pro Racing a conquistar o segundo lugar, que permitiu festejar o título de pilotos do ELMS à geral. Nas contas dos restantes portugueses, foi uma tarde azarada para Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão, enquanto Pedro Perino foi ao pódio em LMP3.

Foi uma corrida atribulada, que começou com pista seca e céu limpo, mas, 30 minutos depois, vimos o primeiro safety car depois da chuva se ter juntado à festa. Foi assim uma corrida com várias interrupções, com o #25 da APR sempre na frente. Mas uma manobra já perto do fim do #22 da United roubou a vitória à equipa portuguesa. A United terminou em primeiro, a APR em segundo e fez a festa do título de pilotos à geral e o #65 da Panis Racing (J. Van Uitert / M. Maldonado / T. Van Der Helm) conquistou o terceiro lugar na corrida e parte para a última corrida com uma hipótese remota de conquistar o título por equipas.

Here comes @ollyjarvis! 💪🏻



The Brit makes the move stick on Alex Lynn to take the lead of the race for @UnitedAutosport. 👏🏻



Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve

Em LMP2 Pro Am a vitória caiu para o #37 da COOL Racing (A. Coigny / M. Jakobsen / N. Lapierre) depois de uma penalização ao #24 da Nielsen Racing ORECA que liderava a sua categoria. Dez segundos de penalização por um toque roubaram a vitória.

Em LMP3, foi o Duqueine #12 da WTM Rinaldi a selar a vitória, mas foi a COOL Racing conquistou o título com um quarto lugar. Marcos Siebert, Adrien Chila e Alejandro Garcia fizeram a festa enquanto Pedro Perino terminou no terceiro lugar, com o #4 da DKR Engineering (A. Bukhantsov / J. Winslow / P. Perino). Para Miguel Cristóvão, a época terminou em chamas, com o #13 da Inter Europol Competition (M. Cristóvão / K. Askey / W. Brichacek) a incendiar-se já na última hora, com Askey ao volante. Também para o #8 da Team Virage, de Manuel Espírito Santo, a corrida terminou mais cedo, depois da pole conquistada esta manhã.

Disaster for the No.13 Inter Europol Competition as the car caught fire.



Wyatt Brichacek jumps immediately out of the car and the safety car is out again.



Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve

Em LMGTE a penúltima corrida das máquinas GTE sorriu à Porsche, com três Porsche 911 RSR – 19 no pódio. A vitória caiu para o #77 da Proton (C. Ried / G. Levorato / J. Andlauer) com os colegas de equipa do #16 (R. Hardwick / Z. Robichon / A. Picariello) a ficarem em segundo lugar. Rui Águas, no Ferrari #51 da AF Corse (K. Lentoudis / R. Aguas / U. De Pauw) terminou no sexto posto

Amanhã teremos mais um treino e mais uma sessão de qualificação, com a corrida agendada para domingo.

Resultados AQUI