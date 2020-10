ELMS, Portimão, TL1: #26 da G-Drive Racing o mais rápido. Filipe Albuquerque 10º

O Autódromo Internacional do Algarve recebe este fim de semana a final da European Le Mans Series, com as 4h de Portimão. Na primeira sessão de treinos livres o #26 da G-Drive pilotado por R. Rusinov, M.Jensen e N. de Vries foi o mais rápido, com um tempo de 1:28.649s.

Filipe Albuquerque e Phil Hanson colocaram o #22 da United Autosports na 10º posição, ficando a 1.764s do tempo mais rápido. Os carros da Algarve Pro Racing ficaram em sexto lugar (o #26) e em 11º (o #24).