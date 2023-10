ELMS Portimão: ‘Pole’ para Manuel Espírito Santo e abandono na corrida | AutoSport

Manuel Espírito Santo começou da melhor forma a jornada dupla do European Le Mans Series em Portimão. O piloto português arrecadou de forma exímia a ‘pole position’ para a primeira corrida do fim-de-semana entre os LMP3, a segunda consecutiva em provas do campeonato. Mas infelizmente a corrida não espelhou a performance do cronometrado e o piloto português e os seus companheiros de equipa no Team Virage foram forçados a abandonar com a suspensão dianteira do Ligier partida.

No final do dia, Manuel Espírito Santo estava satisfeito por um lado e frustrado por outro: “A ‘pole’ foi conseguida em condições bastante difíceis com chuva e por isso fiquei muito satisfeito com o resultado. No entanto, a corrida não foi assim tão feliz. Desde cedo que tivemos problemas, sobretudo estratégicos e de algum azar, e depois no meu turno a suspensão dianteira cedeu e tivemos de abandonar. A felicidade do resultado da manhã rapidamente se transformou num pesadelo à tarde”, começou por explicar.

A parte boa deste fim-de-semana, é que há toda uma nova jornada a arrancar amanhã: “E a esperança renova-se. Voltar a repetir a ‘pole’ seria ótimo, mas também conseguir um bom desempenho em corrida”, concluiu o piloto português.