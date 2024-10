ELMS Portimão, Pedro Perino: “Tínhamos todas as condições para voltar a brilhar”

Pedro Perino, jovem piloto português de 19 anos, teve uma boa performance no encerramento da temporada da European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve. Depois de um pódio em Mugello e uma vitória na European Endurance Prototype Cup em Magny-Cours, Perino e os seus colegas de equipa, Alex Bukhantsov e Kai Askey, qualificaram-se em quarto lugar na classe LMP3.

Durante a corrida, Perino realizou uma excelente recuperação após um período de ‘Safety-Car’ e chegou ao 3.º lugar. No entanto, um toque de um adversário causou danos ao carro, obrigando o abandono da prova.

“Foi muito inglório porque estava com um excelente ritmo de corrida e consegui subir lugares, depois de um procedimento de ‘Safety Car’ algo confuso que nos atrasou. Ultrapassei o então terceiro classificado, mas ele deu-me um toque quando eu já tinha consumado a ultrapassagem, o que danificou a roda traseira e levou mesmo aquela parte do carro a colapsar. No ano passado tínhamos conseguido dois pódios aqui em Portimão e este ano tínhamos todas as condições para voltar a brilhar. Agora vamos concentrar-nos no futuro”, concluiu Pedro Perino, que no domingo integrou o Rookie Test da ELMS no AIA, onde se estreou ao volante de um carro da categoria LMP2 com excelentes resultados.