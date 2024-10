ELMS Portimão, Miguel Cristóvão termina temporada com “vitória merecida”

O triunfo deste sábado foi também fruto de um enorme trabalho de equipa que foi iniciado logo nos treinos-livres. “A COOL Racing deu-nos um carro muito competitivo tanto para a qualificação como para a corrida, o que nos permitiu atacar ao longo de toda a prova. Foi um trabalho de toda a equipa que queria dar-nos a possibilidade de vencermos em casa. Penso que a melhor forma que tínhamos de agradecer era com o triunfo e hoje conseguimo-lo com uma excelente prestação, também, do Manuel”, concluiu Miguel Cristóvão.

Quando Manuel Espírito Santo entrou em pista, com um bom andamento conseguiu ascender ao comando, terminando com uma vantagem de dez segundos para o segundo classificado.

Miguel Cristóvão sofreu ainda um toque de um LMGT3 que danificou a frente do Ligier, tendo perdido a pequena asa frontal / esquerda, o que prejudicou ligeiramente o comportamento do protótipo francês, mas sem ser determinante para a sua performance geral.

No entanto, o português mostrou um andamento fortíssimo, mantendo-se na luta pelos lugares do pódio, apesar das ultrapassagens dos carros da categoria LMP2, que acabam sempre por condicionar o andamento dos pilotos dos LMP3.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros