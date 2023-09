ELMS: Portimão mantém-se no calendário de 2024, com corrida noturna | AutoSport

Já é conhecido o calendário do ELMS para a época 2024 e Portimão mantém-se como jornada final da competição europeia de resistência, com uma novidade. A prova português passará a ser noturna, mantendo-se como palco da jornada final.

A época começará mais uma vez com o Prólogo e a primeira corrida em Espanha, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em abril. O Prólogo terá lugar de 8 a 9 de abril e as 4 Horas de Barcelona serão disputadas de 12 a 14 de abril.

As 4 Horas de Le Castellet passam de julho para o início de maio, com a ronda francesa da série a realizar-se um mês antes das 24 Horas de Le Mans, de 3 a 5 de maio.

As 4 Horas de Imola realizar-se-ão no início de julho, de 5 a 7, enquanto Spa-Francorchamps passa para agosto, com as 4 Horas de Spa-Francorchamps a realizarem-se no dia 25.

A primeira edição das 4 Horas de Mugello terá lugar no final de setembro, de 27 a 29. O final da época terá lugar, mais uma vez em Portugal, com as 4 Horas de Portimão, de 18 a 20 de outubro, que será pela primeira vez uma corrida noturna.

Calendário