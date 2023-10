ELMS, Portimão: IDEC Sport conquista última pole position do ano | AutoSport

Numa luta a três pela derradeira pole position da temporada de 2023 do European Le Mans Series, Paul Loup Chatin foi o mais rápido e colocou o Oreca nº28 da IDEC Sport na posição mais privilegiada da grelha de partida para a corrida de 4 horas de amanhã no Autódromo Internacional do Algarve.

A meteorologia voltou a ter um papel importante na decisão do resultado da sessão, tendo chovido antes da qualificação para as 4 Horas de Portimão, mas não durante os momentos iniciais. As equipas tiveram de decidir quais os pneus que iriam escolher para a qualificação com asfalto húmido da pista algarvia.

Os sete carros da classe LMP2 saíram todos com pneus slicks e foi o Oreca n.º 22 da United Autosports USA de Oliver Jarvis que estabeleceu a primeira marca, com Job Van Uitert da Panis Racing e Paul Loup Chatin da IDEC Sport atrás. Volta após volta, os tempos foram baixando, com Jarvis, depois Chatin e Van Uitert, cada um a ocupar o topo da tabela de tempos. Com menos de um minuto para o final da sessão, era Chatin quem liderava com o registo de 1:36,978s, apenas 0,031s à frente de Van Uitert, com Jarvis mais seis décimos atrás. No entanto, Jarvis estava a fazer uma volta rápida e foi para o topo com o tempo de 1:36,726s, apenas para cair para segundo depois do rápido Oreca n.º 28, com Paul Loup Chatin a conquistar a primeira pole da época do ELMS para a equipa, com 1:36,153, mais de meio segundo à frente dos adversários. Van Uitert também completou uma volta rápida, mas não conseguiu melhorar o seu tempo e teve de se contentar com o terceiro lugar da grelha para a corrida de amanhã.

Líder do campeonato a Algarve Pro Racing, vai largar em quarto lugar da grelha, depois de James Allen ter melhorado a sua última volta e ter ficado à frente de Olli Caldwell no n.º 43 da Inter Europol Competition.

Entre os concorrentes da categoria LMP2 Pro/Am, Giorgio Roda garantiu a primeira pole position para a Proton Competitions no ELMS com uma última volta que colocou o italiano na frente dos adversários por 0,137s. O Oreca n.º 99 teve de ser reparado durante a noite, depois do colega de equipa de Roda, Jonas Ried, ter batido nas barreiras nas difíceis condições da pista durante as 4 Horas do Algarve. Assim, retribuiu o trabalho árduo da equipa com uma pole position com a volta em 1:47,179s, empurrando Salih Yoluç no Oreca n.º 34 da Racing Team Turkey para o segundo lugar.

O Ligier n.º 15 da RLR MSport de Gael Julien conquistou a pole position entre os LMP3, depois da equipa ter trocado os pneus slicks quando a pista húmida começou a secar. A escolha dos pneus foi muito importante durante a qualificação desta classe, onde os pilotos portugueses em pista – Pedro Perino e Manuel Espírito Santo – experimentaram muitas dificuldades.

O piloto francês teve de encontrar a aderência nos últimos minutos da sessão, quando a chuva começou a cair novamente e registou a volta em 1:48,519s, 0,466s à frente de Marcos Siebert no Ligier n.º 17 da COOL Racing, que também tinha feito a paragem para pneus slicks.

O carro nº13 de Miguel Cristóvão vai arrancar do sexto posto entre os LMP3, enquanto o de Manuel Espírito Santo sai de nono e o de Pedro Perino de décimo.

O ponto para a categoria LMGTE foi para o Porsche n.º 16 da Proton Competition, com Ryan Hardwick a registar o melhor tempo da sessão de 15 minutos. O norte-americano fez 1:58,574, 0,263s à frente do Ferrari n.º57 da Kessel Racing de Takeshi Kimura. O piloto japonês fez os melhores tempos globais no setor 1 e no setor 2 e parecia estar no caminho certo para garantir a pole position, mas viu a bandeira axadrezada com o registo de 1:58,837s.

As 4 Horas de Portimão têm início às 13h00 de amanhã.

Foto: European Le Mans Series / FocusPackMedia – Marcel Wulf