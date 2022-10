ELMS Portimão: Guilherme Oliveira perto de fazer história | AutoSport

O talento português a dar cartas nos grandes palcos do automobilismo europeu. Com apenas 17 anos, Guilherme Oliveira pode tornar-se, este fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, o mais jovem piloto português a conquistar um título nos campeonatos internacionais da FIA, neste caso o European Le Mans Series, na categoria LMP3, considerada a antecâmara das famosas 24 Horas de Le Mans.

Conheça a história do menino-prodígio de Vila Nova de Gaia, que está apenas na sua segunda época nos automóveis.

Guilherme de Oliveira nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia. Como a maioria dos jovens talentos do automobilismo, começou a dar os primeiros ‘passos’ no karting, considerada a grande escola da modalidade, devido à exigência da afinação de um kart, as técnicas de pilotagem, a gestão dos pneus e das emoções em corrida, entre vários outros fatores que, normalmente, preparam os jovens pilotos para voos mais altos.

No caso de Guilherme Oliveira, o jeito natural para os karts e para as pistas ficou desde logo evidente. Ao longo de seis épocas, construiu um dos mais impressionantes currículos da História do karting em Portugal: 15 títulos oficiais em diferentes campeonatos nacionais e ibéricos de IAME e Rotax, os dois principais construtores de motores da modalidade.

Quando ‘saltou’ para os monolugares, através da Fórmula 4, Guilherme Oliveira confirmou o potencial que já tinha demonstrado nos karts, ao subir ao pódio numa prova do exigente Campeonato de Espanha de F4. Em outubro de 2021, surgiu um convite que mudou a (curta) carreira de Guilherme Oliveira: disputar as 4 Horas de Portimão, num protótipo LMP3 da ELMS (European Le Mans Series), o equivalente ao Campeonato da Europa dos carros que disputam das 24 Horas de Le Mans. Nessa altura, tornou-se o mais jovem piloto de sempre a disputar uma prova da ELMS, com apenas 16 anos. A performance – e os testes que se seguiram – foram tão promissores que Guilherme Oliveira abdicou da progressão normal para os monolugares da Fórmula 3 para dedicar-se às corridas de Resistência, num ambiente altamente profissional e competitivo.

Em dezembro de 2021, a equipa Inter Europol convidou Guilherme Oliveira para um teste e a performance do jovem português motivou um convite para disputar o Asian Le Mans Series, onde Guilherme Oliveira pôde descobrir a pilotagem de um LMP3 em duas pistas completamente novas para si: o Autódromo do Dubai e o fabuloso Circuito da Yas Marina, em Abu Dhabi, que recebe anualmente a Fórmula 1. Foi essa experiência no Médio Oriente que preparou Guilherme Oliveira para a temporada na ELMS em 2022, que culminará este fim de semana, no Algarve.

Orgulho nacional

Quis o destino – e o calendário definido pelo ACO, o mesmo organizador das 24 Horas de Le Mans – que a decisão do título da ELMS acontecesse em Portugal e no Autódromo Internacional do Algarve. Guilherme Oliveira está num excelente momento de forma, auxiliado por toda a estrutura da Inter Europool, equipa fundada por Wojciech Śmiechowski, empresário que detém o maior grupo produtor de pão da Polónia.

A seu lado, Guilherme Oliveira tem o norte-americano Charles Crews (34 anos) e o chileno Nico Pino (18 anos), um trio de pilotos que chega a Portimão motivado por três vitórias consecutivas na categoria LMP3, em três circuitos icónicos: Monza (Itália), Barcelona (Espanha) e Spa-Francorchamps (Bélgica). Foi esta série de vitórias, e a consistência revelada ao volante do protótipo francês Ligier JS P320, que permitiu a Oliveira, Crews e Pino saltarem para a liderança do campeonato, com 19 pontos de vantagem sobre os três pilotos da equipa suíça Cool Racing: Mike Benham, Malthe Jakobsen e Maurice Smith. Caso conquiste o campeonato em Portimão, Guilherme Oliveira torna-se o mais jovem piloto português a vencer um campeonato internacional de automobilismo da FIA, a Federação Internacional do Automóvel, sucedendo a grandes nomes do desporto português como Pedro Lamy, Álvaro Parente, Filipe Albuquerque ou António Félix da Costa.

Curiosamente, a seu lado, Guilherme Oliveira tem o apoio de dois ex-pilotos portugueses, Gonçalo Gomes e Duarte Félix da Costa, da Synergy Driver Performance, cuja experiência e know how tem sido um importante aliado para um jovem talento que está apenas na sua segunda época nos automóveis.

“Vamos para Portimão focados em fazer o nosso trabalho, sem correr riscos desnecessários e sem pensar em demasia na vantagem que temos. As corridas de Endurance são bastante imprevisíveis, referiu Guilherme Oliveira, com uma maturidade invulgar para um jovem de 17 anos “Basta ver que os nossos adversários diretos perderam 25 pontos na última prova, em Spa, por isso tudo pode acontecer. Eu, o Charles e o Nico temos conseguido uma grande consistência nas performances e na gestão do carro, com o apoio da equipa, que também tem feito um excelente trabalho. O objetivo é continuarmos nessa linha no Algarve e atingirmos o nosso grande objetivo, afirmou o piloto de Vila Nova de Gaia, que admite estar “cada vez mais focado em construir uma carreira como piloto profissional no Endurance. Os monolugares são um caminho bem mais difícil, quer em termos de apoios, quer ao nível da política que muitas vezes está envolvida. Neste momento estou focado nos protótipos e o meu sonho é chegar longe neste meio, concluiu.