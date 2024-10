ELMS, Portimão: Drama na última corrida do ano, com vitória portuguesa

As 4 Horas de Portimão de 2024 foram uma corrida intensa e dramática, com todos os campeonatos a serem decididos nos momentos finais. O evento contou com três períodos de Safety Car e três amarelos de pista completa, provocando frequentes mudanças de estratégia.

Na categoria LMP2, três equipas – AO by TF, Inter Europol Competition e Panis Racing – estavam na luta pelo título, com a AO by TF a deter uma vantagem de seis pontos. A corrida foi ganha pelo Oreca n.º 37 da COOL Racing, conduzido por Malthe Jakobsen, Lorenzo Fluxá e Ritomo Miyata. No entanto, o Oreca AO by TF n.º 14, conduzido por Louis Delétraz, Robert Kubica e Jonny Edgar, garantiu o segundo lugar, conquistando o campeonato LMP2.

A Inter Europol Competition terminou em quarto lugar, com as suas esperanças de título frustradas por uma penalização na paragem nas boxes que foi posteriormente cancelada, num dos momentos mais polémicos do dia. O carro 25 da Algarve Pro Racing terminou na oitava posição.

A corrida em LMP2 Pro/Am nas 4 Horas de Portimão 2024 foi uma disputa emocionante, com a Proton Competition a vencer. Giorgio Roda assegurou a pole position para a Proton, mas durante toda a corrida assistiu-se a uma feroz batalha entre a AF Corse, a Richard Mille by TDS, a Algarve Pro Racing e a Proton Competition.

Nas últimas voltas, Alex Quinn da Algarve Pro Racing liderava, tentando evitar uma paragem de combustível de última hora para vencer a corrida e o campeonato. No entanto, Bent Viscaal, no Oreca da Proton, ultrapassou Quinn e venceu por apenas 0,995 segundos. Este resultado permitiu que o Oreca da AF Corse, conduzido por Matthieu Vaxiviere, assegurasse o campeonato por apenas dois pontos para Francois Perrodo, Matthieu Vaxiviere e Alessio Rovera.

A corrida pelo título de LMP3 nas 4 Horas de Portimão 2024 foi muito disputada entre três equipas – Eurointernational, Team Virage e RLR MSport – separadas por apenas dois pontos. A corrida foi decidida nas últimas voltas, com o Ligier n.º 17 da COOL Racing, conduzido pelos pilotos portugueses Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo, a conquistar a sua primeira vitória da época.

Atrás deles, Adam Ali, no Ligier n.º 11 da Eurointernational, estava em segundo lugar e pronto para conquistar o título. No entanto, um choque entre Gillian Henrion, da Team Virage, e Pedro Perino, da Inter Europol, deixou Henrion fora da competição. Entretanto, Gaël Julien, com o Ligier n.º 15 da RLR MSport, fez uma investida tardia, passando Ali a menos de 15 minutos do fim.

O carro nº 17 da COOL Racing venceu, com a RLR MSport a terminar em segundo e a Eurointernational em terceiro. Michael Jensen, Nick Adcock e Gaël Julien garantiram o campeonato LMP3 de 2024 para a RLR MSport.

Nas contas dos pilotos portugueses, além da vitória de Cristóvão e Espírito Santo, tivemos o quinto lugar de Guilherme Oliveira no Duqueine n.º4 da DKR Engineering e o sexto lugar de Bernardo Pinheiro no Ligier n.º 8 da Team Virage. Para Pedro Perino, não foi o fim de época que esperava, com o incidente a comprometer um bom resultado.

O título dos LMGT3 nas 4 Horas de Portimão de 2024 foi disputado por oito equipas. O Porsche n.º 85 da Iron Dames, conduzido por Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting, liderou desde a pole, mas a corrida para o campeonato complicou-se quando os problemas iniciais colocaram o Ferrari n.º 57 da Kessel Racing e o Aston Martin n.º 59 da Racing Spirit of Leman na parte de trás do pelotão.

Na fase final, o Porsche n.º 85 enfrentou uma pressão intensa de Andrea Caldarelli no Lamborghini n.º 63 da Iron Lynx. Enquanto isso, Daniel Serra conseguiu colocar o Ferrari nº 57 em 5º lugar, o que teria garantido o campeonato para a Kessel Racing se a Iron Dames vencesse. No entanto, Caldarelli ultrapassou Gatting na última volta em T14, conquistando a vitória e o título.

A equipa do Lamborghini Huracan n.º 63 da Iron Lynx, composta por Hiroshi Hamaguchi, Axcil Jefferies e Andrea Caldarelli, tornou-se a primeira campeã de sempre da LMGT3 ELMS, por apenas dois pontos, marcando a primeira vitória da Lamborghini na ELMS e o segundo título da Iron Lynx. O European Le Mans Series de 2024 terminou, com a temporada de 2025 a começar em Barcelona.

O que disseram os vencedores

“Foi a melhor forma de terminar o ano. Já merecíamos este resultado. Em seis jornadas consegui por três vezes a ‘pole position’ e isso demonstra bem o andamento. No entanto, por uma ou outra razão esse andamento não se traduzia em resultados de destaque, exceção feita a um pódio. Hoje a fechar o pano conseguimos aquilo porque lutámos ao longo do ano. Estou muito feliz por mim, pela equipa e por acabar assim a época”, referiu Manuel Espírito Santo.

Vitória que tem um sabor especial por ter lugar em Portugal: “Não há sensação melhor do que vencer no nosso país e ter por perto o nosso público, amigos e família. Estou muito feliz por tudo o que fiz nesta corrida, mas também por tudo o que fiz ao longo da época, dei sempre o meu melhor. Acabo o ano com o sentimento de dever cumprido”, concluiu Espírito Santo.

“Depois de tantos infortúnios ao longo da época, conseguimos mostrar o que podemos fazer sem os azares que nos apoquentaram durante 2024. Penso que é uma vitória merecida e prova que poderíamos estar na luta pelo título sem tudo o que se passou, como foi o caso em Mugello, por exemplo. Vencer neste circuito, do qual eu gosto bastante, e frente ao público português é muito especial”, afirmou o Miguel Cristóvão.

O triunfo deste sábado foi também fruto de um enorme trabalho de equipa que foi iniciado logo nos treinos-livres. “A COOL Racing deu-nos um carro muito competitivo tanto para a qualificação como para a corrida, o que nos permitiu atacar ao longo de toda a prova. Foi um trabalho de toda a equipa que queria dar-nos a possibilidade de vencermos em casa. Penso que a melhor forma que tínhamos de agradecer era com o triunfo e hoje conseguimo-lo com uma excelente prestação, também, do Manuel”, concluiu Miguel Cristóvão.

