ELMS, Portimão: Cinco portugueses em pista na derradeira jornada da competição

O Autódromo Internacional do Algarve recebe no próximo fim de semana a última jornada do ELMS. O traçado português recebe 126 pilotos e 29 equipas de 32 países diferentes. Desses 126, teremos cinco pilotos e uma equipa portuguesa.

É tempo de fazer contas no ELMS, com a última jornada já à porta, fazem as contas dos títulos nas diferentes categorias. Na categoria LMP2 há ainda quatro carros em disputa pelo campeonato. Os atuais líderes, AO by TF (Jonny Edgar/ Louis Deletraz /Robert Kubica), têm apenas 6 pontos de vantagem sobre a Inter Europol Competition (Sebastian Alvarez / Vladislav Lomko/ Tom Dillmann), o que significa que uma vitória na última corrida em Portimão pode garantir o título a qualquer uma das equipas. A Panis Racing (Manuel Maldonado / Charles Milesi / Arthur Leclerc), 15 pontos atrás, tem de vencer para manter as suas esperanças vivas, enquanto a IDEC Sport (Nicolas Pino/ Reshad De Gerus / Job Van Uitert) tem uma hipótese remota de vencer, estando 25 pontos atrás. A equipa portuguesa Algarve Pro Racing (Matthias Kaiser/ Olli Caldwell / Alexander Lynn), a atual campeã, está fora da corrida ao título, mas pretende terminar forte na sua pista caseira.

Na categoria LMP2 Pro/Am, oito carros estão a competir, com quatro ainda na luta pelo campeonato. A AF Corse (François Perrodo / Matthieu Vaxiviere 7 Alessio Rovera), atual campeã, lidera com 86 pontos, mas a Richard Mille by TDS (Rodrigo Sales / Mathias Beche / Grégoire Saucy) reduziu a diferença para apenas 2 pontos após a vitória em Mugello. A Algarve Pro Racing (Kriton Lentoudis / Richard Bradley / Alex Quinn), com 78 pontos, continua na corrida ao título e tem como objetivo uma vitória em casa em Portimão. A Proton Competition, com 69 pontos, também vai competir, com Giorgio Roda à procura da sua quinta pole e da primeira vitória na corrida, ao lado dos colegas de equipa René Binder e Bent Viscaal.

Na categoria LMP3, vão competir 10 carros, com cinco pilotos portugueses, mas apenas um, Bernardo Pinheiro do Team Virage, está envolvido na luta pelo título de equipas. Após as 4 Horas de Mugello, as três primeiras equipas estão separadas por apenas 2 pontos. Adam Ali e Matt Bell, da Eurointernational, lideram com 83 pontos, a Team Virage (Julien Gerbi / Bernardo Pinheiro / Gillian Henrion) está logo atrás com 82 pontos e a RLR MSport (James Dayson / Daniel Ali / Bailey Voisin) está a apenas 1 ponto de distância, com 81. O título LMP3 será atribuído à equipa que terminar à frente das outras na última corrida, a 19 de outubro.

A temporada da LMGT3 está a chegar ao fim com uma disputa acirrada pelo título. Duas equipes estão empatadas na liderança com 64 pontos: o trio da Kessel Racing com Ferrari (Daniel Serra, Esteban Masson e Takeshi Kimura) e a Racing Spirit of Leman com Aston Martin (Casper Stevenson, Derek Deboer e Valentin Hasse Clot). No total, nove dos onze participantes ainda têm chances matemáticas de ganhar o campeonato. A GR Racing (Rigon, Wainwright, Pera) está em terceiro com 56 pontos, seguida pela Iron Lynx Lamborghini com 51. Com 26 pontos ainda em jogo, a disputa permanece aberta até a última corrida.

Os Portugueses

Além da Algarve Pro Racing, que joga em casa, tal como Bernardo Pinheiro, o AIA recebe mais quatro pilotos lusos, todos eles a competir nos LMP3. Guilherme Oliveira regressa a Portimão, onde esteve muito perto de conquistar o título em LMP3. Regressa à categoria, agora representando as cores da DKR ENGINEERING, juntando-se a Alexander Mattschull e Wyatt Brichacek. Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo vão voltar a fazer equipa no carro nº 17 da Cool Racing e Pedro Perino estará aos comandos do Ligier da Inter Europol, ao lado de Alexander Bukhantsov e Kai Askey.

As 4 Horas de Portimão são a sexta ronda do European Le Mans Series 2024 e realizam-se a 18/19 de outubro de 2024.