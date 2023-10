ELMS, Portimão: Algarve Pro Racing faz a pole, Manuel Espírito Santo brilha em LMP3 | AutoSport

A Algarve Pro Racing fez a pole para a primeira corrida da jornada dupla no Autódromo Internacional do Algarve. A equipa portuguesa, com o Oreca #25 (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn) já tinha conseguido o melhor tempo no treino livre 1 (1:33.898), seguido do #21 da United AutoSport (D. Schneider / A. Meyrick / N. Piquet Jr) e do #22, também da United (M. Sato / P. Hanson / O. Jarvis).

Na qualificação desta manhã, voltou a ser o #25 a fazer o melhor tempo (1:48.674) com a pista ainda molhada da intempérie que se abateu sobre Portugal nos últimos dois dias. James Allen fez a segunda pole positions consecutiva no ELMS para a Algarve Pro Racing, com o #43 da Inter Europol Competition do angolano Rui Andrade (R. Andrade / O. Caldwell / J. Aberdein) a ficar com o segundo posto e o o #28 da IDEC Sport (P. Lafargue / P. Chatin / L. Hörr).

Em LMP2 Pro Am foi o #19 da Team Virage (A. Mattschull / I. Rodriguez / T. Calderon) a fazer a pole nesta categoria (oitavos à geral). O #20 da Algarve Pro Racing (F. Poordad / T. Vautier / J. Hawksworth) ficou com o sétimo tempo nesta categoria.

Em LMP3, Manuel Espírito Santo foi o mais rápido e conquistou a pole (1:56.029) no Ligier JS P320 – Nissan #8 da Team Virage (M. Jensen / N. Adcock / M. Espirito Santo), beneficiando da meteorologia. “Fazer poles consecutivas é algo incrível, e fazê-lo aqui, no meu país, foi ótimo. As condições eram complicadas, precisava de fazer o tempo mais cedo, era tudo ou nada. De uma volta para a outra, foi completamente diferente”, disse Espírito Santo, de 20 anos, citado pelo dailysportscar.com. Pedro Perino, no Ligier #4 da DKR Engineering (A. Bukhantsov / J. Winslow / P. Perino), foi quinto e o #13 da Inter Europol Competition de Miguel Cristóvão foi sétimo.

Em LMGTE, foi o Aston Martin #72 da TF Sport (A. Robin / M. Robin / V. Hasse-Clot) a ficar com o melhor tempo (2:01.872), com o Ferrari #51da AF Corse, de Rui Águas a ficar com o sétimo tempo (K. Lentoudis / R. Aguas / U. De Pauw).

Resultados AQUI