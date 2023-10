ELMS /Portimão: Algarve Pro Racing conquista título europeu, Perino e Águas no pódio | AutoSport

E fizeram a festa em casa. A Algarve Pro Racing carimbou o título europeu, em casa, no Autódromo Internacional do Algarve. A equipa sediada em Portugal tem-se destacado cada vez mais nas corridas de endurance, com prestações cada vez mais sólidas, de uma equipa que teve sempre de encontrar soluções para se manter a competir. É agora uma das melhores equipas de endurance em LMP2 e o título europeu é apenas mais uma prova, juntando este troféu aos títulos do ALMS e da Michelin Cup do IMSA.

O #22 da United Autosports de Oliver Jarvis, Marino Sato e Phil Hanson conquistou a segunda vitória consecutiva para terminar a época nas 4 Horas de Portimão, mas foi a equipa #25 da Algarve Pro Racing que conquistou o título LMP2. Alex Lynn, James Allen e Kyffin Simpson conquistaram o título de pilotos e o título por equipas para a APR, com o segundo lugar na derradeira corrida, feita sob condições dificeis, com a a meteorologia a pregar várias partidas.

Em LMP2 Pro Am, a AF Corse carimbou a vitória conquistando os títulos de Equipas e Pilotos, após uma prestação quase perfeita de François Perrodo, Matthieu Vaxiviere e Ben Barnicoat.

A Eurointernational conquistou a vitória na classe LMP3 com o seu Ligier #11 com a COOL Racing a ter festejado o título na primeira corrida desta jornada dupla no Algarve, e o Porsche 911 RSR 19 #16 da Proton Competition conquistou a última vitória de sempre de um GTE e os títulos de pilotos e equipas com uma excelente exibição de Zach Robichon, Ryan Hardwick e Alessio Picariello.

Nas contas dos portugueses, Pedro Perino no #4 da DKR Engineering, repetiu o pódio conquistado na sexta-feira e com mais este terceiro lugar, termina o ano em grande. Manuel Espírito Santo, no #8 da Team Virage, conquistou o quinto posto e Miguel Cristóvão, no #13 da Inter Europol Competition, terminou no quarto posto, todos com boas prestações. Também tivemos presença portuguesa no pódio dos LMGTE com Rui Águas no #51 da AF Corse a festejar o segundo lugar em casa. Um fim de festa muito positivo no ELMS, com muitos portugueses em destaque.

Resultados AQUI