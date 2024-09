ELMS: Pole Portuguesa em LMP3, para as 4h de Mugello

Mais uma vez, as cores portuguesas muito bem representadas no ELMS. Este fim de semana temos as 4 horas de Mugello e a pole nos LMP3 sorriu a Manuel Espírito Santo.

A equipa formada por Cédric Oltramare, Manuel Espírito Santo e o português Miguel Cristóvão enfrentou várias dificuldades técnicas com o Ligier JS P3 da COOL Racing durante o fim de semana, o que limitou o tempo de pista. No entanto, Manuel Espírito Santo destacou-se na qualificação, conquistando a pole position com uma excelente volta, superando o segundo colocado por mais de quatro décimos.

Depois de um início de fim-de-semana complicado, numa pista que conhece pouco, Manuel Espírito Santo ficou bastante satisfeito com o resultado: “Antevia-se uma sessão complicada. Não conseguimos tirar o melhor partido dos treinos. No primeiro só consegui fazer 10 voltas porque se partiu uma peça do motor. No segundo nem entrei para pista porque o meu colega de equipa teve um acidente. Não esperávamos estar tão competitivos”, explicou o piloto de Cascais.

Mas, de repente e quase como um toque de magia, Manuel enceta a volta perfeita e sem que esperasse verdadeiramente, arrecada a ‘pole position’: “Fiquei mesmo feliz. Sabia que estava em desvantagem face aos meus adversários, mas foquei-me em tirar partido das informações que tinha recolhido da pista. O Ligier estava com uma excelente performance e não houve erro nenhum ao longo do percurso. E quando percebi que estava na ‘pole’ fiquei muito surpreendido, mas, ao mesmo tempo, com o sentimento de dever cumprido”, continuou.

Para as 4h de corrida, Manuel espera: “estar na luta pela vitória. Para isso será necessário os meus companheiros de equipa fazerem ‘stints’ sem percalços e que eu na parte final da corrida consiga impor um andamento forte. Acho que já merecemos a vitória”, concluiu.

Miguel Cristóvão elogiou a performance de Espírito Santo e ressaltou a importância da pole-position, que trouxe motivação adicional após os contratempos enfrentados.

“Tem sido um fim-de-semana muito complicado com inúmeros problemas técnicos que nos impediram de ter tanta pista como desejávamos, até porque é um circuito novo. No entanto, o Manuel esteve num elevado nível e conseguiu uma pole-position que é muito importante para nós, dado que nos motiva ainda mais depois de todas as contrariedades pelas quais passámos”, afirmou Miguel Cristóvão.

O bom resultado de hoje coloca a vitória no horizonte da equipa, mas Miguel Cristóvão admite que haverá desafios a serem ultrapassados. “Num plantel tão competitivo como este todos os pormenores contam e nós vamos para a corrida com alguma desvantagem, dado que não rodámos muito pouco em configuração de corrida, portanto, amanhã daremos um salto para o desconhecido. De qualquer forma, vamos lutar e dar o nosso melhor para mantermos a posição e conquistarmos um triunfo. Não vai ser fácil, mas estamos determinados”, concluiu Miguel Cristóvão.

Nos LMP3, a segunda posição na qualificação ficou para o carro nº 4 da DKR ENGINEERING, com o n.º 88 da Inter Europol Competition, de Pedro Perino a fechar o top 3. O carro n.º8 da Team Virage, onde milita Bernardo Pinheiro, não foi além do oitavo melhor tempo.

LMP2 – Matteo Cairoli em destaque

Matteo Cairoli garantiu a pole position para as 4 Horas de Mugello, marcando a primeira pole de sempre para as equipas Iron Lynx e Proton Competition. Cairoli estabeleceu uma volta mais rápida, com o registo de 1m32.829 no Oreca-Gibson n.º 9. A sessão, interrompida por uma bandeira vermelha após a saída de pista do Oreca n.º 10 da Vetor Sport, foi retomada com um breve sprint de 2 minutos. Charles Milesi, no Oreca Panis Racing n.º 65, quase igualou o tempo de Cairoli, terminando apenas 0,037 segundos mais lento.

Na categoria LMP2 Pro/Am, Giorgio Roda conquistou a sua quarta pole da época com uma volta de 1m35,840, batendo Rodrigo Sales. John Falb ocupou brevemente o primeiro lugar, mas terminou em terceiro com o seu Oreca da Nielsen Racing.

Nas contas da equipa Algarve Pro Racing, o carro n.º 20 (Kriton Lentoudis, Richard Bradley, Alex Quinn) ficou com o terceiro tempo em LMP2 Pro/Am e o carro 25 (Matthias Kaiser, Olli Caldwelll, Alexander Lynn) ficou também com o terceiro tempo

LMGT3- Aston Martin na frente

Derek Deboer assegurou a pole position da LMGT3 para as 4 Horas de Mugello no Aston Martin n.º 59 da Racing Spirit of Leman durante uma dramática sessão de 15 minutos. O tempo de Deboer de 1m47,891 bateu por pouco Sarah Bovy, que tinha ocupado brevemente a primeira posição no Porsche Iron Dames n.º 85 com 1m48,015. Bovy estava a fazer uma última volta rápida, mas perdeu tempo no último sector, terminando em segundo. Martin Berry, no Aston Martin n.º 97 da Grid Motorsport by TF, liderou inicialmente a sessão, mas terminou em terceiro, com Johnny Laursen, no Ferrari n.º 50 da Formula Racing, a terminar em quarto.

Amanhã a partir das 10.30h a corrida terá transmissão em direto na Sporttv 4.

Resultados AQUI