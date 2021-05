ELMS: Pietro Fittipaldi está fora da G-Drive | AutoSport

Pietri Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi,juntou-se à que Algarve Pro Racing ( que assiste a G-Drive Racing) para a totalidade do ELMS 2021 e Le Mans.

No entanto, a combinação do seu papel como piloto oficial de testes e reserva na Haas F1 Team com os compromissos da IndyCar Series e uma época em LMP2 com a Algarve Pro Racing tornou-se impraticável desde que surgiram conflitos entre a IndyCar, o ELMS e as 24 Horas de Le Mans devido à pandemia COVID-19 em curso.

Como resultado resultado, John Falb e Rui Andrade terão como colega de equipa no Aurus 01 LMP2 #24 o espanhol Roberto Merhi para o resto do ELMS 2021, começando já nas próximas 4 Horas do Red Bull Ring (15-16 de Maio).

“Infelizmente, não posso continuar a correr com a G-Drive Racing devido a sobreposições nas datas “, disse Fittipaldi. “As 24 Horas de Le Mans foram mudadas para uma data que entra em conflito com os meus compromissos na IndyCar, e as frequentes alterações de datas, aliadas às restrições de viagem causadas pela pandemia COVID-19 dificultaram a continuação com os ELMS e Le Mans.

“É dececionante e gostaria de poder continuar porque terminámos na segunda posição em Barcelona, e tenho a certeza que há mais para vir. Foi ótimo trabalhar com John (Falb) e o Rui (Andrade), mas vamos ver o que acontece no futuro, porque eu adoraria ter outra oportunidade de trabalhar com eles e com o Algarve Pro Racing”.