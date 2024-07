ELMS: Pedro Perino quer subir ao pódio em Imola

“Não foi um arranque de época fácil, sobretudo na prova anterior, em Paul Ricard, onde nem consegui entrar em pista durante a corrida”, referiu Pedro Perino. “Este é um desporto de equipa, por isso temos de estar todos no máximo em termos de concentração e rapidez, sobretudo porque a categoria está muito competitiva. Sei que tenho andamento para lutar pelos lugares do pódio e é com esse objetivo que vamos para Imola, uma pista que já conheço da Fórmula 4 italiana. Acima de tudo, espero terminar com esta onda de pouca sorte e ter uma corrida ‘normal’”, afirmou o piloto de 19 anos, um dos mais jovens de todo o pelotão do ‘Europeu’ de Resistência.

