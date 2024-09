ELMS, Pedro Perino: “Prémio por todo o trabalho”

Pedro Perino, jovem português de 19 anos, alcançou o 3º lugar na categoria LMP3 na penúltima prova da European Le Mans Series, realizada no circuito de Mugello, Itália.

Perino, junto com os companheiros Alex Bukhantsov e Kai Askey, chegou a liderar grande parte da corrida de 4 horas. Após um forte desempenho nos treinos e uma qualificação em 3º lugar, o trio enfrentou interrupções causadas por safety cars e bandeira vermelha, o que resultou na perda de duas posições. Mesmo assim, o pódio marcou o melhor resultado da época e o terceiro pódio de Perino em duas temporadas na ELMS.

“Estou mesmo muito contente. É o prémio por todo o trabalho que temos feito desde o início da época. Sempre que tivemos o carro em boas condições, fomos dos pilotos mais rápidos dos LMP3, mas ao longo da época enfrentamos alguns contratempos ou problemas sem culpa própria. Finalmente, conseguimos mostrar o nosso andamento e ritmo de corrida. Podíamos perfeitamente ter saído de Mugello com a vitória! Liderámos durante várias voltas, mas a corrida foi estranha, com vários incidentes. No final, subir ao pódio na ELMS é sempre um momento especial, principalmente para um piloto jovem como eu”, disse o piloto de Oeiras, um dos mais jovens de todo o pelotão, com apenas 19 anos.

A próxima prova de Pedro Perino realizar-se-á entre 11 e 13 de outubro, no traçado francês de Magny-Cours, a contar para a Ultimate Series Cup, para depois, de 17 a 19 de outubro, disputar a última jornada da European Le Mans Series, no Autódromo Internacional do Algarve, uma pista onde Pedro Perino conquistou dois pódios no final da época passada.