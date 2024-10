ELMS, Pedro Perino: “pódio em Mugello e a vitória em Magny-Cours deram-me muita confiança”

Após vencer a prova dos LMP3 da European Endurance Prototype Cup em Magny-Cours, Pedro Perino está pronto para encerrar a temporada da European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve. Com apenas 19 anos, o piloto português já conquistou dois pódios em 2023 nesta pista, aumentando as expectativas para sua equipa, que conta também com Alex Bukhantsov e Kai Askey. Perino tem se destacado no cenário internacional de corridas de Endurance, tendo alcançado o 3º lugar na prova da ELMS em Mugello e vencido a corrida noturna em Magny-Cours. Neste fim de semana, ele retornará ao Ligier da Inter Europol, buscando um bom resultado na última jornada da ELMS.

“O pódio em Mugello e a vitória em Magny-Cours deram-me muita confiança para este final de temporada na ELMS, sobretudo porque vou correr ‘em casa’, na minha pista preferida”, destacou Pedro Perino, que volta a ser acompanhado pelo russo Alex Bukhantsov e pelo britânico Kai Askey. “Acho que nesta altura já temos uma boa afinação-base do carro para todas as pistas e espero ser competitivo em Portimão. No ano passado consegui dois pódios no Algarve e não nego que este ano quero, pelo menos, repetir esse resultado. Acho que temos todas as condições para lutar pelos primeiros lugares”, concluiu o piloto português, um dos mais jovens de todo o pelotão da European Le Mans Series.