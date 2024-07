ELMS, Pedro Perino: “Infelizmente, temos tido problemas e toques que nos condicionaram bastante”

Pedro Perino conseguiu a segunda melhor volta da corrida da European Le Mans Series em Imola, na categoria LMP3, além de ter sido o mais rápido no seu turno de condução. O resultado do jovem piloto português, de apenas 19 anos, foi condicionado por um problema de transmissão no Ligier da Inter Europol, quando Alex Bukhantsov estava ao volante, o que acabou por relegar a equipa para o 9.º lugar.

Novamente fazendo equipa com o britânico Kai Askey e o russo Alexander Bukhantsov, Pedro Perino voltou a mostrar a sua rapidez natural na terceira prova da European Le Mans Series, em Imola (Itália). Nos treinos privados de quinta-feira, Perino foi o piloto mais rápido entre os LMP3, o que abria excelentes perspetivas para o fim de semana.

Na qualificação, a equipa conseguiu o 4º lugar da grelha de partida, mas na corrida, quando Bukhantsov estava ao volante, no primeiro turno, o Ligier da Inter Europol entrou nas boxes com um problema de transmissão e a equipa perdeu várias voltas para reparar a anomalia.

Quando Pedro Perino entrou em pista, o resultado já estava condicionado, mas o piloto de Oeiras voltaria a brilhar: foi o mais rápido em pista dos LMP3 e conseguiu a segunda melhor volta da corrida, já com pneus bastante usados. No final, Perino, Askey e Bukhantsov terminaram as 4 Horas de Imola no 9.º lugar dos LMP3.

“Começámos bem o fim de semana, com um grande andamento nos treinos privados e com um bom set-up no carro, que nos dava garantias para o fim de semana. A qualificação ficou dentro das expectativas, mas a corrida começou muito mal. O Alex teve de entrar nas boxes com um problema de transmissão, que levou muito tempo a reparar. Quando finalmente pude guiar o carro, concentrei-me em recuperar ao máximo e fiz sempre os melhores tempos dos LMP3, apesar dos pneus já não estarem no melhor estado. Isso mostra que tínhamos andamento para lutar pelo pódio, o que, aliás, tem acontecido noutras ocasiões esta época. Infelizmente, temos tido problemas e toques que nos condicionaram bastante até agora, sem eu poder fazer nada. Agora há que levantar a cabeça, trabalhar com a equipa e pensar já na próxima prova, em Spa-Francorchamps”, afirmou Pedro Perino.

As 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, serão a quarta prova da ELMS, agendada para os dias 24 e 25 de agosto.