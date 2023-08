ELMS, Pedro Perino: “fiquei satisfeito com o meu andamento…” | AutoSport

Apesar de ter apenas 18 anos, Pedro Perino voltou a demonstrar na terceira prova da European Le Mans Series que é um dos pilotos mais rápidos da categoria LMP3, durante a ronda noturna disputada este fim de semana na Motorland Aragón, em Espanha. O jovem piloto português foi o mais rápido nos treinos livres, mas na corrida um toque sofrido pelo seu companheiro de equipa Alexander Bukhantsov levou a equipa DKR Engineering a terminar no 8.º lugar.

A terceira prova das European Le Mans Series foi disputada à noite, na Motorland Aragón, com condições onde Pedro Perino se destacou entre o pelotão da categoria LMP3. Competindo no equivalente ao ‘Campeonato da Europa’ FIA de Resistência, Perino é um dos pilotos mais jovens de todo o pelotão, mas na sexta-feira voltou a demonstrar o seu potencial, ao ser o mais rápido de todos os pilotos na segunda sessão de treinos livres oficiais da categoria LMP3.

No sábado de manhã, um problema mecânico no Duqueine da luxemburguesa DKR Engineering ‘atirou’ o trio composto por Perino, James Winslow e Alexander Bukhantsov para o 8.º lugar da grelha de partida. Na corrida de 4 horas, o piloto russo sofreu um toque que partiu a luz traseira de ‘stop’, obrigando o carro da DKR Engineering a rumar às boxes. Com seis voltas perdidas na reparação, Perino e Winslow tentaram recuperar o tempo perdido e o jovem piloto de Oeiras foi mesmo um dos mais rápidos em pista durante o seu turno de condução, mas não foi possível subir além do 8.º lugar.

“Foi uma corrida algo frustrante, depois do excelente andamento que demonstrámos nos treinos livres oficiais”, afirmou Pedro Perino, que vinha de um top 5 na ronda anterior, em Paul Ricard (França), onde lutou inclusive pelo pódio. “Na qualificação, um problema no carro atrasou-nos consideravelmente e depois a corrida foi muito atribulada, com várias equipas a terem toques e problemas. Infelizmente, perdemos imenso tempo nas boxes porque, nestas circunstâncias, bastava apenas mantermos o carro em pista e teríamos chegado ao pódio. O desporto automóvel é mesmo assim, e fiquei pelo menos satisfeito com o meu andamento quando estive em pista, à noite”, referiu o promissor piloto português.

A quarta prova da European Le Mans Series será disputada no emblemático circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, de 22 a 24 de setembro.

Filipe Cairrão