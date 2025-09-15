ELMS: Pedro Perino em destaque com recuperação notável em Silverstone

Jovem piloto português subiu cinco posições na sua estreia em Silverstone na LMP2

Pedro Perino voltou a mostrar a sua rapidez e potencial na European Le Mans Series, desta vez em Silverstone. O piloto de 20 anos recuperou cinco posições durante o seu turno de condução, levando o Oreca da Inter Europol do 10.º ao 5.º lugar provisório, antes de a equipa terminar a prova na 9.ª posição dos LMP2.

Depois do seu melhor resultado da época em Spa (5.º lugar), o rookie português voltou a estar em evidência: “A primeira volta foi de loucos, passei quatro carros logo aí e ainda consegui mais uma ultrapassagem no meu stint. Estive sempre focado, mesmo com as condições complicadas. O resultado final não reflete o nosso andamento, mas fiquei muito satisfeito com a performance”, explicou Perino.

Portimão fecha a temporada

Apesar de a segunda metade da corrida ter sido mais difícil para os seus colegas Luca Ghiotto e Jean-Baptiste Simmenauer, Perino mostra-se motivado para o último desafio da época: “Quero juntar os bons indicadores de Spa e Silverstone e terminar em grande em casa. Já subi ao pódio em Portimão nos LMP3 e adoraria repetir essa sensação nos LMP2”, sublinhou. A última ronda do ELMS realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 17 e 18 de outubro.