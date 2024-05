ELMS, Pedro Perino confiante para as 4 Horas de Paul Ricard

A EuropeanLeMans Series (ELMS) prossegue, no próximo fim de semana, com as 4 Horas de Paul Ricard e Pedro Perino ambiciona concluir a prova francesa no top 3 da categoria LMP3. O jovem piloto de apenas 18 anos volta a partilhar o Ligier da Inter Europol com o britânico KaiAskey e o russo Alexander Bukhantsov.

Na prova de abertura da ELMS, há quinze dias, no Circuito de Barcelona, Alexander Bukhantsov, colega de equipa de Pedro Perino, viu-se envolvido num toque com outro piloto que danificou o Ligier da Inter Europol, ficando sem duas asas e com a carroçaria a raspar num dos pneus. Mesmo assim, Pedro Perino, que teve a tarefa de cumprir o derradeiro turno de condução, conseguiu levar o Ligier até ao 6.º lugar da categoria LMP3 e somar pontos importantes para o campeonato, apesar do carro estar praticamente inguiável!

Agora, no próximo fim de semana, o jovem piloto português de apenas 18 anos, vai disputar a segunda jornada, as 4 Horas de Paul Ricard, circuito onde há cerca de um mês e meio, recuperou do 12.º até ao 2.º lugar do pódio da categoria LMP3 da European Endurance Prototype Cup.

Face aos bons resultados que tem vindo a acumular, Pedro Perino está confiante em alcançar na ronda francesa um lugar no top 3, juntamente com os seus colegas de equipa na Inter Europol, o britânico KaiAskey e o russo Alexander Bukhantsov, com quem partilha o Ligier LMP3. “O meu objetivo é terminar, no mínimo, no top 3. A experiência que tenho acumulado a correr em Paul Ricard, certamente que também vai ajudar. Por isso estou confiante num bom resultado. Espero, contudo, que o carro já esteja recuperado do acidente em Barcelona e que tanto eu como os meus colegas de equipa, possamos ter um carro competitivo”, referiu Pedro Perino, na antevisão à prova francesa.