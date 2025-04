ELMS: Pedro Perino compete em Paul Ricard na segunda prova dos LMP2

O jovem piloto português Pedro Perino, de 19 anos, participa este fim de semana na sua segunda prova nos protótipos LMP2, na jornada de Paul Ricard da European Le Mans Series. Perino irá partilhar o Oreca da Inter Europol com o italiano Luca Ghiotto e o francês Jean-Baptiste Simmenauer, regressando a uma pista onde alcançou a vitória em 2024.

A época de estreia de Pedro Perino na categoria LMP2 continua no próximo fim de semana com as 4 Horas de Le Castellet, em Paul Ricard, França. Esta é a segunda jornada da European Le Mans Series e representa uma oportunidade ideal para o jovem piloto confirmar os bons indícios demonstrados na sua estreia em LMP2, em Barcelona, Espanha. Perino volta a formar equipa com Luca Ghiotto e Jean-Baptiste Simmenauer, no Oreca inscrito pela equipa polaca Inter Europol.

“Demonstrámos a nossa rapidez na primeira prova do ano, em Barcelona, mas agora queremos confirmar essa performance com um bom resultado em Paul Ricard. Esta é uma pista que conheço bem e onde, no ano passado, vencemos nos LMP3, na prova da European Endurance Prototype Cup. Estou muito motivado e confio no Luca, no Jean-Baptiste e em toda a equipa para conseguirmos atingir os nossos objetivos este fim de semana”, afirmou Pedro Perino antes de partir para França.

Pedro Perino pilotará o carro com o número 34, e a prova de Paul Ricard terá transmissão em direto no YouTube da ELMS, como habitualmente.