ELMS, Pedro Perino começa ano com um 6º lugar

As 4 Horas de Barcelona abriram a temporada da European Le Mans Series (ELMS) e Pedro Perino começou a época com um 6º lugar na categoria LMP3 com o Ligier da Inter Europol.

Um incidente que envolveu um dos seus companheiros de equipa, Alexander Bukhantsov, impediu o jovem piloto de 18 anos de lutar pelos lugares do pódio.

Pedro Perino vinha de uma sequência de cinco pódios consecutivos e chegou motivado ao Circuito de Barcelona, para o arranque da época da ELMS com a Inter Europol, onde faz equipa com o russo Alexander Bukhantsov e com o britânico Kai Askey. O trio da equipa polaca arrancou do 6º lugar dos LMP3 para a corrida e fez um excelente arranque, subindo várias posições nas primeiras voltas até rodar no 2º lugar da categoria!

Contudo, Alexander Bukhantsov viu-se envolvido num toque com outro piloto que danificou o Ligier da Inter Europol, que ficou sem duas asas e com a carroçaria a raspar num dos pneus. Incumbido pela equipa de fazer o derradeiro turno de condução, para tentar aproveitar a rapidez de Pedro Perino, o jovem piloto de Oeiras recebeu um carro praticamente inguiável devido aos danos e concentrou-se em levar o Ligier até ao 6º lugar final, acumulando pontos importantes para o campeonato.

Pedro Perino resumiu assim a sua prova: “Foi uma corrida algo frustrante, porque começámos em grande e tínhamos andamento para lutar pelo pódio. A prova disso é que chegámos a rodar no 2º lugar, numa categoria bastante equilibrada e competitiva. Depois daquele toque, o carro ficou bastante danificado e a equipa pediu-me para levar o carro até ao fim e acumularmos o máximo de pontos possível naquelas condições. Penso que o objetivo foi cumprido, mas claro que queria mais do que o 6º lugar. Vamos tentar agora preparar bem a segunda prova, em Paul Ricard, onde já subi ao pódio este ano”, disse o jovem piloto de 18 anos.

A segunda prova da ELMS será entre 3 e 5 de maio em Paul Ricard (França), a pista onde, há um mês, Pedro Perino conseguiu um excelente 2º lugar nos LMP3 na European Endurance Prototype Cup.