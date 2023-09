ELMS, Pedro Perino: Azar retirou hipótese de “um bom resultado e muitos pontos” | AutoSport

Pedro Perino terminou as 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova a contar para o European Le Mans Series, no sétimo posto da classificação entre os LMP3, após um problema mecânico no Duqueine nº4 da DKR Engineering ter condicionado o desempenho na corrida.

Depois de terem rodado no quarto lugar da classe LMP3, o carro de Pedro Perino e da DKR Engineering foi afetado por um problema mecânico nas boxes, que remeteu o jovem piloto português para o último lugar, tendo depois conseguiu fazer uma ótima recuperação até ao sétimo posto final da sua categoria.

O andamento demonstrado por Pedro Perino e pelos seus companheiros de equipa, James Winslow e Alexander Bukhantsov foi forte e por isso o resultado acabou por saber a pouco.

Pedro Perino já conhecia o circuito belga dos tempos da Fórmula 4 italiana e a adaptação com o Duqueine da categoria LMP3 foi relativamente rápida. O protótipo da DKR Engineering, conseguiu o 9º posto na sessão de qualificação e com um bom arranque e um ritmo forte nas primeiras voltas, Bukhantsov subiu ao quarto lugar, mas quando o carro da DKR entrou nas boxes, um problema no motor de arranque levou a equipa a perder muitas voltas para conseguir regressar à pista. Quando Pedro Perino assumiu o volante, a equipa já estava a sete voltas do primeiro LMP3, de nada valendo o ritmo demonstrado pelo jovem piloto de Oeiras.

O 7.º lugar final acaba por não demonstrar o potencial de Pedro Perino e da DKR, apesar de significar mais pontos para o campeonato. “Na corrida estávamos com um bom posicionamento com o piloto Bronze, mas quando foi preciso reiniciar o carro após a entrada nas boxes, o motor de arranque falhou e perdemos muito tempo. Estávamos no 4.º lugar e com todas as hipóteses de lutar pelo pódio. Foi um fim de semana com muitos incidentes e períodos de ‘full course yellow’, mas o meu turno de condução correu bem. Foi pena, mais uma vez, o azar ter retirado um bom resultado e muitos pontos que merecíamos. Vamos tentar fechar bem a época em Portimão”, referiu Pedro Perino de 18 anos.

A época do ELMS termina em Portugal, com uma jornada dupla no Autódromo Internacional do Algarve, de 20 a 22 de outubro.