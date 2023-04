ELMS, Pedro Perino: “Apesar do azar que tivemos, o fim de semana foi positivo” | AutoSport

Pedro Perino e a sua equipa DKR Engineering mostraram andamento para lutar pelo pódio, na primeira prova do European Le Mans Series (ELMS) da categoria LMP3, disputada este fim de semana, no Circuito de Barcelona. O piloto português, o mais jovem do pelotão, com apenas 17 anos, estreou-se num dos campeonatos internacionais de Resistência mais competitivos da FIA e contribuiu para um bom trabalho de equipa com o britânico James Winslow e o russo Alexander Bukhantsov.

Aos 17 anos, Pedro Perino começou este fim de semana a descobrir um dos campeonatos mais exigentes do automobilismo europeu. Para o piloto português, o mais jovem do pelotão, o objetivo passava por se adaptar a uma nova realidade, desde a pilotagem do protótipo Duqueine M30 D08 até às estratégias de equipa.

Uma indicação do potencial que é reconhecido a Pedro Perino, é o facto da equipa belga ter escolhido o jovem piloto de Oeiras para disputar a Qualificação, onde Pedro Perino foi o 8.º mais rápido. “Foi uma boa experiência e fiquei contente por me escolherem para fazer a Qualificação, mas o nosso carro é mais forte em corrida”, frisou Pedro Perino.

Na prova de 4 horas, a DKR Engineering esteve na liderança da categoria LMP3 e depois na segunda posição. Contudo, volvidas mais de 2h30m de corrida, numa altura em que lutava pelo comando, um problema num dos eixos do Duqueine M30 D08 obrigou a formação belga a entrar nas boxes. Assim, de forma inglória, a DKR Engineering perdeu mais de 25 minutos e a possibilidade de alcançar um lugar do pódio, vindo a terminar a jornada catalã na 10.ª posição. “Estávamos muito bem. Se não tivéssemos partido o eixo, poderíamos ter alcançado um dos lugares do pódio”, lamentou Pedro Perino, incumbido de fazer os últimos 40 minutos de prova, onde se revelou um dos mais rápidos. “Apesar do azar que tivemos, o fim de semana foi positivo para mim, pois aprendi muitas coisas novas. Quando estive em pista, fui sempre dos mais rápidos, o que deixa boas perspetivas para o futuro”.

Pedro Perino tem a segunda prova do European Le Mans Series agendada para 15 e 16 de julho, no circuito francês de Paul Ricard.