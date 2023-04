ELMS, Pedro Perino: “Adaptar-me o mais rapidamente possível” | AutoSport

Pedro Perino vai começar a sua primeira época nos sportscars, no ELMS, na categoria LMP3, ao volante do Duqueine M30 D08 da DKR. Barcelona vai ser o palco da estreia do jovem que este ano muda de rumo, depois de ter competido na F4 italiana nas duas últimas épocas.

Pedro Perino será o mais jovem piloto a competir esta época e terá ao seu lado o britânico James Winslow e o russo Alexander Bukhantsov.

“Já estava, naturalmente, um pouco ansioso para que começasse o campeonato. Estou muito motivado porque vou descobrir um mundo completamente novo, onde vou ter de aprender quase tudo. O meu foco para já é, precisamente, adaptar- me o mais rapidamente possível ao carro, à equipa, aos colegas de equipa, às estratégias da equipa e também aos ‘pit-stop’, que nunca fiz”, começou por referir Pedro Perino, para depois acrescentar: “De qualquer modo, estou bastante confiante de que a minha adaptação vai ser bem-sucedida, pois estou integrado numa boa equipa (a DKR) que no ano passado terminou o

campeonato na terceira posição da categoria LMP3. E confesso que um dos meus objetivos, mais para o final da temporada, é precisamente ajudar a equipa a conquistar um dos lugares do pódio”, sublinhou ainda o jovem piloto.

A qualificação no Circuito de Barcelona está agendada para sábado, às 14h05, e a corrida de 4 horas terá início no domingo, a partir das 10h30 (hora de Portugal). A época do ELMS também passará pelas pistas de Paul Ricard (França), Motorland Aragón (Espanha) e Spa-Francorchamps (Bélgica), com a decisão do título a acontecer numa jornada dupla no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 21 e 22 de outubro.