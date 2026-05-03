ELMS, Paul Ricard: United Autosports regressa aos triunfos, portugueses sem sorte
A United Autosports conquistou a vitória nas 4 Horas de Le Castellet, no Circuito Paul Ricard, segunda jornada do Campeonato Europeu de Le Mans 2026, apesar de um susto perto do fim. O Oreca #22 de Griffin Peebles, Gregoire Saucy e Ben Hanley liderou desde o momento em que Peebles ultrapassou o Oreca da Forestier Racing by Panis (L. Rousset / O. Gray / E. Masson), que partia da pole, na primeira volta de corrida.
Dois Safety Cars obrigaram a equipa britânica a gerir repetidas reduções da vantagem, sendo que o segundo desencadeou um sprint final de 57 minutos, aproximando Esteban Masson (Forestier Racing by Panis) de Hanley com apenas um carro dobrado a separá-los. Masson acabou por abrandar dramaticamente e abandonar, entregando o segundo lugar ao Oreca #34 da Inter Europol Competition (B. Garg / R. De Gérus), que partiu em perseguição de Hanley. A 26 minutos do fim, a diferença caiu abaixo de um segundo pela primeira vez, e dois voltas depois De Gérus tentou uma ultrapassagem pelo exterior na curva 8, com ambos os carros a rodarem na Chicane Mistral após contacto. Hanley retomou rapidamente com a liderança intacta, enquanto De Gérus caiu para quarto.
Hanley cruzou a linha com 3,569 segundos de vantagem sobre De Gérus, que recuperou para segundo, sendo a margem depois alargada com uma penalização de cinco segundos ao #34 por “unsafe release”. É a primeira vitória da United Autosports no ELMS desde 2023, assumindo também a liderança do campeonato com três pontos de vantagem sobre o duo da Inter Europol. O pódio foi completado pelo Oreca #28 da IDEC Sport (Lafargue / van Uitert / Chatin), seguido do carro irmão nº 18, do Oreca #10 da Vector Sport e do Oreca #37 da CLX Motorsport.
Classe LMP2 Pro/Am
A Nielsen Racing, com o Oreca #27 (Kriton Lentoudis/ James Allen / Alex Quinn), venceu a classe Pro/Am pelo segundo ano consecutivo em Paul Ricard, terminando em oitavo lugar na classificação geral. A vitória na estrada pertenceu ao Oreca #83 da AF Corse (Perrodo/ Fuoco / Vaxivière), mas uma penalização pós-corrida relegou-os para sexto. O Safety Car final eliminou a vantagem de quase 30 segundos construída pelo #14 da TDS Racing, e Vaxivière acabou por ser penalizado com uma passagem pelo pit lane que a equipa optou por converter em penalização de tempo pós-corrida. O #47 da CLX Motorsport, quase aproveitava, mas foi forçado a abastecer a três minutos do fim. O segundo lugar foi para o Oreca #99 da AO by TF (P. Hyett / J. Edgar / D. Cameron), com o #30 da Duqueine Team (G. Roda / R. Verschoor / D. Pin) a recuperar do fundo da grelha até ao terceiro posto e a assumir a liderança do campeonato Pro/Am.
No que diz respeito às cores portuguesas, a sorte não esteve do nosso lado. A Algarve Pro Racing ficou com 10º dos LMP2 para o #25 (M. Kaiser / T. Vautier / J. Hughes) e 11º para o #20 (M. Jensen / E. Trulli / M. Jakobsen) nos Pro /AM. Manuel Espírito Santo, no Oreca da Rossa Racing by Virage, esteve na luta pelo pódio, mas perdeu a vaga a meia hora do fim, depois de uma saída de pista.
Classe LMP3
A Inter Europol Competition venceu na LMP3 com o #13 (Alexander Bukhantsov, Chun Ting Chou e Henry Cubides Olarte), após o DKR Engineering #4 de Romain Favre ter sido chamado às boxes a 36 minutos do fim para fechar uma porta aberta, e o R-ace GP #85 ter recebido uma penalização de 30 segundos por resposta tardia a uma bandeira laranja e preta. Favre recuperou para terceiro, atrás da M Racing (N. Adcock / Q. Antonel / T. Imbourg), com o R-ace GP em quarto. O Ligier #13 assumiu a liderança do campeonato LMP3, com nove pontos de vantagem sobre o Duqueine #85 e o Ligier da Rinaldi Racing nº 5, de José Cautela, vencedor em Barcelona, que terminou em sétimo.
Classe LMGT3
Na LMGT3, Mathys Jaubert conquistou a vitória para a Kessel Racing no Ferrari #57, partilhado com Takeshi Kimura e Daniel Serra. Após o último Safety Car, Jaubert ultrapassou o Porsche #75 da Proton Competition de Tom Sargent na primeira volta após o recomeço, antes de passar o Corvette #33 da TF Sport (B. Mcdonald / A. Udell / C. Eastwood) que apresentava danos na direção. O #33 terminou em segundo, com o Ferrari #86 da GR Racing (M. Wainwright / L. Hanafin / M. Jansen)em terceiro após penalizações de 10 segundos afastarem os Ferraris #51 da AF Corse e #55 da Spirit of Race. A vitória coloca o Ferrari #57 na liderança do campeonato LMGT3, com 11 pontos de vantagem sobre o Porsche #75.
O ELMS entra agora na sua pausa habitual motivada pelas 24 Horas de Le Mans, retomando a temporada em Imola, Itália, entre 3 e 5 de julho de 2026.
Foto: Laurent Cartalade – MPSA
