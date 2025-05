ELMS Paul Ricard, Pedro Perino: “Podíamos ter conseguido um bom resultado”

Pedro Perino, de 19 anos, voltou a destacar-se na sua temporada de estreia na European Le Mans Series, ao terminar em 10.º lugar na categoria LMP2 e 17.º na geral nas 4 Horas de Le Castellet, em Paul Ricard. O jovem português, que divide o Oreca da Inter Europol com Luca Ghiotto e Jean-Baptiste Simmenauer, brilhou no seu turno ao fazer 10 ultrapassagens e subir do 17.º ao 7.º lugar, mesmo enfrentando dificuldades como pneus inadequados para pista molhada. Uma penalização de 10 segundos a Ghiotto afetou o resultado final, mas não apagou a excelente performance de Perino, um dos pilotos mais jovens da categoria.

“As corridas de automobilismo são mesmo assim, o resultado nem sempre depende do piloto, principalmente nas provas de resistência”, analisou Pedro Perino. “Estávamos no top 5 dos LMP2 após a qualificação, mas a nossa corrida acabou por ser bastante atribulada, com um incidente também no último turno. Podíamos ter conseguido aqui um bom resultado, mas vamos continuar a trabalhar em equipa e voltar mais fortes em Imola”, afirmou o jovem piloto de Oeiras.

A terceira prova da ELMS está agendada para o fim de semana de 5 e 6 de julho, no Circuito de Imola (Itália).