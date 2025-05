ELMS, Paul Ricard: Nick Yelloly faz a pole, Pedro Perino em quinto

Numa sessão de qualificação dramática para as 4 Horas de Le Castellet, Nick Yelloly garantiu a pole para a Inter Europol Competition com uma volta já ao cair do pano, em 1m48,741, batendo Matteo Cairoli da Iron Lynx-Proton por 0,268s. Charles Milesi também ficou à frente de Cairoli e conquistou o segundo lugar para a VDS Panis Racing. A IDEC Sport, líder do campeonato, vai partir da segunda linha ao lado da Iron Lynx-Proton, enquanto o segundo carro da Inter Europol e a CLX Pure Rxcing alinham na terceira linha.

Em LMP2 Pro/Am, PJ Hyett conquistou a pole para a AO by TF com 1m51,442 na sua última volta, batendo por pouco Giorgio Roda da Proton Competition. Rodrigo Sales (TDS Racing) e DKR Engineering completam a segunda linha. A AF Corse, recente vencedora em Barcelona, não registou qualquer tempo devido a problemas técnicos.

Adrien Closmenil dominou a qualificação LMP3 com um tempo de 1m57,194 no Ligier da CLX Motorsport, quase um segundo à frente do seu rival mais próximo. A Team Virage e a WTM by Rinaldi Racing completam os três primeiros da classe.

Na LMGT3, Clement Mateu conquistou uma pole para a Racing Spirit of Le Man com 2m04,641, à frente do Ferrari de Duncan Cameron e do Mercedes-AMG da Iron Lynx de Martin Berry, este último a recuperar de uma volta apagada devido aos limites da pista.

Nas contas dos portugueses, Pedro Perino ficou em quinto no Oreca #34 da Inter Europol Competition, Manuel Espírito Santo larga de 10º no Oreca #47 da CLX Motorsport e Filipe Albuquerque larga de 12º no Oreca #34 da Nielsen Racing.

