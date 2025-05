ELMS, Paul Ricard: IDEC Sport e Jamie Chadwick faz história

A IDEC Sport conquistou a vitória nas 4 Horas de Le Castellet no Circuito Paul Ricard, com Mathys Jaubert, Jamie Chadwick e Daniel Juncadella a assegurarem a sua segunda vitória na classe LMP2 da temporada 2025 do ELMS com o Oreca-Gibson n.º 18. Jaubert cruzou a linha de meta apenas 1,8 segundos à frente do Oreca n.º 27 da Nielsen Racing, que também liderou a classe LMP2 Pro/Am depois de uma forte prestação de Tony Wells, Sergio Sette Camara e James Allen. P. Hyett / L. Delétraz / D. Cameron

terminaram em segundo lugar na Pro/Am com o Oreca n.º 99 AO by TF.

Na LMGT3, C. Toledo / L. Wadoux / R. Agostini venceram com o Ferrari n.º 50 da Richard Mille AF Corse por apenas 0,305 segundos. A CLX Motorsport voltou a dominar a LMP3, com P. Lanchere / A. Closmenil / T. Jensen a conquistarem a sua segunda vitória consecutiva e a terminarem com 25 segundos de vantagem sobre os seus rivais mais próximos.

Jamie Chadwick fez história como a primeira mulher a conquistar uma vitória geral no ELMS, enquanto Lilou Wadoux continuou a tendência de sucesso feminino com a sua vitória na classe, marcando a segunda corrida consecutiva em que as mulheres subiram ao pódio em diferentes classes.

Nas contas dos portugueses, Manuel Espírito Santo terminou em oitavo da geral, terceiro nos LMP2 no Oreca nº 47 da CLX Motorsport. Filipe Albuquerque ficou na 11ª posição da geral (quinto nos LMP2) com o nº24 da Nielsen Racing. Pedro Perino, no #34 da Inter Europol ficou em 17º da geral e 11º dos LMP2. A Algarve Pro Racing conseguiu o 10º lugar da geral (sexto lugar dos Pro AM) para o carro nº20 e o carro nº 25 terminou em 14º da geral.

O ELMS continua com as 4 Horas de Imola, a 6 de julho, mas muitas equipas vão competir primeiro nas prestigiadas 24 Horas de Le Mans, a 14 e 15 de junho.