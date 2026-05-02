Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   VELOCIDADE   >   ELMS   >   ELMS, Paul Ricard: Forestier Racing by Panis destacou-se na qualificação

ELMS, Paul Ricard: Forestier Racing by Panis destacou-se na qualificação

Por a 2 Maio 2026 19:44

Depois de duas sessões de treinos livres e uma qualificação, temos a ordem da grelha de partida para as 4h de Le Castellet. A Forestier Racing by Panis foi a mais rápida na qualificação que devolveu sortes diferentes para os representantes lusos.

Treino Livre 1

A primeira sessão de 90 minutos foi encabeçada pelo #28 IDEC Sport Oreca-Gibson, com Job Van Uitert a registar o melhor tempo de 1m50.086. A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha a 7 minutos do fim, após o #7 Vector Sport Oreca sair de pista na curva 6, não sendo mais retomada.

Em LMP2, o #24 Nielsen Racing (Jack Doohan, 1m50.213) e o #83 AF Corse (Matthieu Vaxivière, 1m50.280) completaram o pódio. Em LMP2 Pro/Am, o #83 AF Corse foi o mais rápido, seguido pelo #14 TDS Racing de Scott Huffaker (1m50.429, 7.º geral) e pelo #20 Algarve Pro Racing de Malthe Jakobsen (3.º em Pro/Am, 11.º geral).

Para Manuel Espírito Santo, no Oreca #19 da Rossa Racing by Virage,foi uma sessão complicada, com o 20º tempo da geral e o 11º tempo dos Pro/AM. Do lado da Algarve Pro Racing, o #25 ficou no nono lugar da geral, sétimo dos LMP2.

Em LMP3, a Eurointernational foi a mais rápida com Max Van Der Snel no #11 Ligier-Toyota (2m00.128), seguida do #8 Team Virage de Matteo Quintarelli e do #31 Racing Spirit of Leman de Lenny Ried (2m00.479). Em LMGT3, o #57 Kessel Racing Ferrari de Daniel Serra liderou com 2m03.164, num top 3 100% Ferrari com o #51 AF Corse de Conrad Laursen e o #50 Richard Mille AF Corse de Riccardo Agostini (2m03.439).

José Cautela, no #5 da Rinaldi, terminou na quarta posição, dando novamente bons indicadores.

Treino Livre 2

A segunda e última sessão de treinos livres foi dominada pelo #29 Forestier Racing by Panis de Esteban Masson, único piloto a baixar do 1m50, com 1m49.660, seis décimos de vantagem sobre a concorrência. O #43 Inter Europol Competition (Tom Dillmann, 1m50.266) e o #37 CLX Motorsport foram segundo e terceiro.

Em LMP2 Pro/Am, o #30 Duqueine Team liderou com Doriane Pin (1m50.605, 7.º geral), seguido do #83 AF Corse de Antonio Fuoco (1m50.624) e do #99 AO by TF (Jonny Edgar, 1m50.953). A Algarve Pro Racing foi quarta mais rápida na Pro/Am. Nos LMP2, o #25 da equipa portuguesa ficou na 17ª posição da geral. O carro de Manuel Espírito Santo manteve-se nas posições mais baixas da sua categoria.

Em LMP3, a R-ace GP liderou com Pierre-Alexandre Provost (2m00.441), seguida da M Racing e do #5 Rinaldi Racing de Mikkel Gaarde Pedersen, colega de José Cautela. Em LMGT3, o #57 Kessel Racing Ferrari de Mathys Jaubert foi o mais rápido (2m02.986), com o #59 Racing Spirit of Leman Aston Martin de Valentin Hasse Clot em segundo, apenas 0.087s atrás.

Qualificação

Esteban Masson (#29 Forestier Racing by Panis) confirmou o favoritismo da equipa francesa e garantiu a sua primeira pole position da temporada em LMP2, com 1m48.374 no minuto final da sessão. Gregoire Saucy (#22 United Autosports) ficou a apenas 0.021s, em segundo, após uma sessão marcada por um período de Full Course Yellow e vários pilotos a liderarem brevemente: Adrien Closmenil (#37 CLX), Valerio Rinicella (#18 IDEC Sport), Tom Dillmann (#43 IEC) e Reshad De Gerus (#34 IEC). A segunda fila ficou com o #18 IDEC Sport e o #34 IEC, com Jack Doohan (#24 Nielsen Racing) em quinto. O #25 da Algarve Pro Racing ficou em nono e o #20 em Pro/ Am ficou em sétimo da sua categoria.

LMP2 Pro/Am: Giorgio Roda (#30 Duqueine Team) conquistou a sua 11.ª pole position em Pro/Am em 14 tentativas desde 2024, com 1m50.386, 0.547s à frente do #99 AO by TF de PJ Hyett. Steven Thomas (#14 TDS Racing) garantiu a terceira posição da grelha com 1m51.025, seguido de Jean Glorieux (#3 DKR Engineering). A terceira fila ficará com o #19 Rossa Racing by Virage de John Falb, colega de Manuel Espírito Santo e o #47 CLX Motorsport de Georgios Kolovos.

LMP3: Romain Favre (#4 DKR Engineering) arrancou a pole na última volta com 1m58.784, negando a pole a Pierre-Alexandre Provost (#85 R-ace GP), que liderou quase toda a sessão. Henry Cubides Olarte (#13 Inter Europol Competition) subiu ao terceiro lugar na volta final (1m58.784), seguido de Thomas Imbourg (#68 M Racing, 1m59.179) na segunda fila. Para o #5 da Rinaldi de José Cautela, não foi uma sessão tão positiva, com o oitavo lugar na sua categoria.

LMGT3: Abdulla Ali Al-Khelaifi (#62 Team Qatar by Iron Lynx – Mercedes-AMG) conquistou a pole pela segunda vez em duas corridas, com 2m03.814, 0.071s à frente de Blake McDonald (#33 TF Sport – Corvette), que liderou a maior parte da sessão. Duncan Cameron (#55 Spirit of Race – Ferrari, 2m04.421) encabeça a segunda fila ao lado de Matt Kurzejewski (#75 Proton Competition – Porsche, 2m04.625). O Aston Martin #59 Racing Spirit of Leman Aston Martin fechou o top cinco, com cinco fabricantes diferentes nos primeiros cinco lugares.

A corrida está agendada para amanhã, com arranque às 11 da manhã.

90_Classification_QualifyingDescarregar
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas ELMS
últimas Autosport
elms
últimas Automais
elms
Ativar notificações? Sim Não, obrigado