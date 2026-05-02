ELMS, Paul Ricard: Forestier Racing by Panis destacou-se na qualificação
Depois de duas sessões de treinos livres e uma qualificação, temos a ordem da grelha de partida para as 4h de Le Castellet. A Forestier Racing by Panis foi a mais rápida na qualificação que devolveu sortes diferentes para os representantes lusos.
Treino Livre 1
A primeira sessão de 90 minutos foi encabeçada pelo #28 IDEC Sport Oreca-Gibson, com Job Van Uitert a registar o melhor tempo de 1m50.086. A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha a 7 minutos do fim, após o #7 Vector Sport Oreca sair de pista na curva 6, não sendo mais retomada.
Em LMP2, o #24 Nielsen Racing (Jack Doohan, 1m50.213) e o #83 AF Corse (Matthieu Vaxivière, 1m50.280) completaram o pódio. Em LMP2 Pro/Am, o #83 AF Corse foi o mais rápido, seguido pelo #14 TDS Racing de Scott Huffaker (1m50.429, 7.º geral) e pelo #20 Algarve Pro Racing de Malthe Jakobsen (3.º em Pro/Am, 11.º geral).
Para Manuel Espírito Santo, no Oreca #19 da Rossa Racing by Virage,foi uma sessão complicada, com o 20º tempo da geral e o 11º tempo dos Pro/AM. Do lado da Algarve Pro Racing, o #25 ficou no nono lugar da geral, sétimo dos LMP2.
Em LMP3, a Eurointernational foi a mais rápida com Max Van Der Snel no #11 Ligier-Toyota (2m00.128), seguida do #8 Team Virage de Matteo Quintarelli e do #31 Racing Spirit of Leman de Lenny Ried (2m00.479). Em LMGT3, o #57 Kessel Racing Ferrari de Daniel Serra liderou com 2m03.164, num top 3 100% Ferrari com o #51 AF Corse de Conrad Laursen e o #50 Richard Mille AF Corse de Riccardo Agostini (2m03.439).
José Cautela, no #5 da Rinaldi, terminou na quarta posição, dando novamente bons indicadores.
FP1 delivered. 👊 IDEC Sport goes on top!
French team @IDECSportRacing sets the benchmark with the No.28 Oreca 07, while @AFCorse (LMP2 Pro/Am), @Eurointernation (LMP3), and @kessel_ch (LMGT3) lead their respective categories in a tightly packed field.
Next session: Bronze… pic.twitter.com/9tR9xZPx1i
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 1, 2026
Treino Livre 2
A segunda e última sessão de treinos livres foi dominada pelo #29 Forestier Racing by Panis de Esteban Masson, único piloto a baixar do 1m50, com 1m49.660, seis décimos de vantagem sobre a concorrência. O #43 Inter Europol Competition (Tom Dillmann, 1m50.266) e o #37 CLX Motorsport foram segundo e terceiro.
Em LMP2 Pro/Am, o #30 Duqueine Team liderou com Doriane Pin (1m50.605, 7.º geral), seguido do #83 AF Corse de Antonio Fuoco (1m50.624) e do #99 AO by TF (Jonny Edgar, 1m50.953). A Algarve Pro Racing foi quarta mais rápida na Pro/Am. Nos LMP2, o #25 da equipa portuguesa ficou na 17ª posição da geral. O carro de Manuel Espírito Santo manteve-se nas posições mais baixas da sua categoria.
FP2 done & dusted ✅ Time to go fast now for Quali.
Championship leaders Forestier Racing set the benchmark with the No.29 Oreca 07, while @duqueine_team (LMP2 Pro/Am), @R_aceGP (LMP3), and @kessel_ch (LMGT3) lead their respective categories in a tightly packed field.
Next up:… pic.twitter.com/OBR1liUBCr
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 2, 2026
Em LMP3, a R-ace GP liderou com Pierre-Alexandre Provost (2m00.441), seguida da M Racing e do #5 Rinaldi Racing de Mikkel Gaarde Pedersen, colega de José Cautela. Em LMGT3, o #57 Kessel Racing Ferrari de Mathys Jaubert foi o mais rápido (2m02.986), com o #59 Racing Spirit of Leman Aston Martin de Valentin Hasse Clot em segundo, apenas 0.087s atrás.
THAT IS POLE! 💥
Esteban Masson edges it for the Forestier Racing by Panis team in a tense, dramatic #ELMS qualifying session for the #4HLeCastellet !
It was close 🤏📏 +0.021 seconds in it!
All set up nicely for the race tomorrow 🙌 pic.twitter.com/pqy3Gy25x4
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 2, 2026
Qualificação
Esteban Masson (#29 Forestier Racing by Panis) confirmou o favoritismo da equipa francesa e garantiu a sua primeira pole position da temporada em LMP2, com 1m48.374 no minuto final da sessão. Gregoire Saucy (#22 United Autosports) ficou a apenas 0.021s, em segundo, após uma sessão marcada por um período de Full Course Yellow e vários pilotos a liderarem brevemente: Adrien Closmenil (#37 CLX), Valerio Rinicella (#18 IDEC Sport), Tom Dillmann (#43 IEC) e Reshad De Gerus (#34 IEC). A segunda fila ficou com o #18 IDEC Sport e o #34 IEC, com Jack Doohan (#24 Nielsen Racing) em quinto. O #25 da Algarve Pro Racing ficou em nono e o #20 em Pro/ Am ficou em sétimo da sua categoria.
LMP2 Pro/Am: Giorgio Roda (#30 Duqueine Team) conquistou a sua 11.ª pole position em Pro/Am em 14 tentativas desde 2024, com 1m50.386, 0.547s à frente do #99 AO by TF de PJ Hyett. Steven Thomas (#14 TDS Racing) garantiu a terceira posição da grelha com 1m51.025, seguido de Jean Glorieux (#3 DKR Engineering). A terceira fila ficará com o #19 Rossa Racing by Virage de John Falb, colega de Manuel Espírito Santo e o #47 CLX Motorsport de Georgios Kolovos.
Stealing the LMP3 pole at the death!
Romain Favre helps guide DKR Engineering to its first pole with the Ligier brand on one of the last laps of the session! 👏
🔴📺🔗 https://t.co/ePJbrVS57Z#ELMS #4HLeCastellet @team_dkr pic.twitter.com/Y8S5YRbuBK
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 2, 2026
LMP3: Romain Favre (#4 DKR Engineering) arrancou a pole na última volta com 1m58.784, negando a pole a Pierre-Alexandre Provost (#85 R-ace GP), que liderou quase toda a sessão. Henry Cubides Olarte (#13 Inter Europol Competition) subiu ao terceiro lugar na volta final (1m58.784), seguido de Thomas Imbourg (#68 M Racing, 1m59.179) na segunda fila. Para o #5 da Rinaldi de José Cautela, não foi uma sessão tão positiva, com o oitavo lugar na sua categoria.
LMGT3: Abdulla Ali Al-Khelaifi (#62 Team Qatar by Iron Lynx – Mercedes-AMG) conquistou a pole pela segunda vez em duas corridas, com 2m03.814, 0.071s à frente de Blake McDonald (#33 TF Sport – Corvette), que liderou a maior parte da sessão. Duncan Cameron (#55 Spirit of Race – Ferrari, 2m04.421) encabeça a segunda fila ao lado de Matt Kurzejewski (#75 Proton Competition – Porsche, 2m04.625). O Aston Martin #59 Racing Spirit of Leman Aston Martin fechou o top cinco, com cinco fabricantes diferentes nos primeiros cinco lugares.
When it comes to the crunch… up steps
Abdulla Ali Al-Khelaifi and Team Qatar by Iron Lynx👏
Pole for the #4HLeCastellet race tomorrow 👊
🔴📺🔗 https://t.co/ePJbrVS57Z#ELMS pic.twitter.com/6gnulbu55L
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 2, 2026
A corrida está agendada para amanhã, com arranque às 11 da manhã.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI